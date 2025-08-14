Policial
Detenen a Gavà una de les participants de la baralla multitudinària de Gandesa
La detinguda va ser interceptada pels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Gavà quan s’adreçava a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat per sortir d’Espanya
Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir el passat 10 d’agost una dona de 32 anys com a presumpta autora d’un delicte de lesions en una baralla multitudinària a Gandesa. La dona va ser interceptada pels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Gavà quan s’adreçava a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat per sortir d’Espanya.
Els fets van ocórrer el mateix dia sobre les 18:45 hores quan els Mossos d’Esquadra van ser requerits per adreçar-se a una baralla entre un grup de persones a la plaça del Comerç de Gandesa (Terra Alta).
Un cop en el lloc els agents van localitzar un home, una dona i el fill menor d’aquesta, els quals presentaven ferides sagnants a diverses parts del cos. Al terra també es podien observar nombroses cadires tirades pertanyents a la terrassa d’un bar, ampolles de vidre trencades i restes de sang.
Els agents van ser informats per les persones ferides que havien estat agredides per part d’un home i dues dones que després havien marxat ràpidament del lloc.
Els tres agressors, pertanyents també a una mateixa família, havien atacat a les tres víctimes amb ampolles de vidre trencades quan aquestes estaven assegudes a la terrassa d’un bar. El motiu d’aquest atac hauria estat una discussió prèvia ocorreguda la mateixa tarda entre les víctimes i altres familiars dels agressors.
Els tres ferits van ser atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques en el lloc dels fets. Un cop estabilitzats i avaluada la gravetat de les ferides, l’home i la dona van ser traslladats a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, mentre que el menor era adreçat al Centre d’Assistència Primària (CAP) de Gandesa.
Tot seguit els agents van iniciar una sèrie d’indagacions per localitzar als tres agressors els quals havien agafat les seves pertinences i havien marxat ràpidament de la població.
Posteriorment els policies van poder ubicar els fugitius en una estació d’autobusos on haurien agafat un bus en direcció a Barcelona.
El matí del dia 11 d’agost, una de les dones escapolides va poder ser interceptada i detinguda a Gavà (Baix Llobregat) pels Mossos d’Esquadra d’aquesta localitat quan pretenia continuar el trajecte fins l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat amb la intenció de marxar del país.
Es continuen les gestions policials per tal de localitzar i detenir els altres dos agressors implicats en aquests fets delictius.
La detinguda va passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Gavà el passat dia 11 d’agost.