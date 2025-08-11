Successos
Tres persones ferides en una baralla multitudinària entre famílies a Gandesa
Els Mossos ho investiguen i no descarten detencions en les pròximes hores
Una baralla entre famílies a Gandesa ha acabat aquest diumenge amb tres persones ferides de diversa consideració, tot i que no es tem per la vida de cap d'elles. Els fets es van produir a quarts de set de la tarda a la terrassa d'un bar de la plaça de Comerç de la capital terraltina.
Com expliquen fonts policials, el que semblava «un conflicte menor i passat» entre dues famílies, va derivar en una baralla multitudinària amb una desenes de persones implicades. En l'enfrontament es van fer servir ampolles de vidre i, segons alguns testimonis i víctimes, també s'hauria usat alguna arma blanca. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un delicte de lesions i no es descarten detencions en les pròximes hores.