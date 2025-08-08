Cultura
In-FCTA aviva «el ritual i l'esperit de col·lectivitat d'anar al cinema» que va inspirar el certamen
La novena edició del festival cinematogràfic acaba aquest dissabte celebrant un «creixement sostenible»
La projecció una nit a la fresca del clàssic 'Cinema Paradiso' és la llavor d'un dels esdeveniments culturals més importants actualment a la Terra Alta, el festival cinematogràfic In-FCTA. El certamen aviva i recupera per uns dies el ritual i la col·lectivitat que el cine ha anat perdent en l'actual era digital.
A Bot, la passió i perseverança de Josep Mulet permet tenir passis tot l'any, però cada vegada amb menys públic. Mulet vibra aquests dies de poder conversar amb actors i personatges d'un col·lectiu que coneix com ningú. In-FCTA acaba dissabte després d'intensos dies de tallers i projeccions que cada any atreuen més gent, un creixement sostenible d'un festival que arribarà l'any que ve al desè aniversari amb les il·lusions intactes.
Terra Alta
Impulsar la cultura com a acte de resistència
Cristina Serret
Quan fa nou anys es va assabentar que es faria un festival de cinema a Bot, li va semblar fantàstic. «Millor de cinema que d'una altra cosa, aquesta que és molt meva"» riu Josep Mulet, «el cinero» de Bot. El codirector d'In-FCTA, l'actor Ivan Massagué, l'acompanya a l'entrada del cine municipal i recorda com la iniciativa del certamen va sorgir en una de les projeccions estivals a la fresca que promovia Mulet, justament durant un passi de la declaració d'amor a la cinematografia que és la pel·lícula Cinema Paradiso.
Tot i que la celebració del festival a Bot no té un impacte durant l'any amb més cinèfils a la sala, aquests dies el poble i la comarca recuperen «la cerimònia d'anar al cinema», que s'està perdent, com reconeix Massagué. «És una evidència que abans hi havia cues a tot arreu i ara, amb projectors i teles, tothom té el cine a casa», ha apuntat l'actor i codirector d'In-FCTA. «Qui vulgui recuperar el fet d'anar al cinema encara té l'oportunitat en aquest poble tan petit amb 'un cinero' -que fa seixanta anys que s'hi dedica-» reivindica Massagué.
Creixement sostenible
En aquesta novena edició el festival de cinema de la Terra Alta no ha tocat sostre. Tot i que «ha plogut molt» des de la primera edició, la codirectora Úrsula Agut reconeix que estan satisfets amb el creixement constant del certamen, que té més trànsit de visitants cada any i també més projeccions internacionals a concurs. «Intentem que sigui un creixement sostingut perquè al final aquest espai, que és preciós i singularitza el Festival de Cinema a la Terra Alta, ens permet una proximitat que potser en un altre espai no seria possible», ha defensat la codirectora.
In-FCTA «fa equilibris per no morir d'èxit» i es treballa perquè el creixement sigui, com l'entorn, «sostenible». Enguany, per exemple, es calcula que l'assistència ha crescut en uns dos centenars de persones des de la inauguració i en cadascuna de les activitats programades. Arribar als deu anys, «celebrar-los» i fixar el certamen «amb qualitat», és el següent repte, després d'un edició enguany, que ha tingut de molt ressò i èxit.
Experiència Col·lectiu Cultura
Aquest divendres arribarà a In-FCTA el bus de la xarxa de Festivals de les Terres de l'Ebre i el Col·lectiu Cultura. Aquesta iniciativa permet visitar en transport públic tots els festivals ebrencs i gaudir d'una experiència personalitzada i única. A Bot, s'ha preparat una benvinguda amb el director del festival Ivan Massagué, un tast de vins i una trobada amb part del jurat del concurs de curtmetratges i altres convidats al festival.
Reconeixement internacional
Les propostes cinematogràfiques que arriben al concurs de curtmetratges d'In-FCTA fan que sigui un certamen internacional d'alt nivell. Hi ha propostes del Canadà, de l'Iran, de Puerto Rico o els Estats Units, entre d'altres, i s'han projectat films premiats als Feroz, els Goya, els Gaudí o a Canes. El privilegi de poder gaudir d'aquestes projeccions a Bot és reconegut pel públic, amb assistents «molt infectes» atrets també per «la mirada feminista, queer, i oberta» del festival.
El jurat enguany està format per Sergi López, Catalina Sopelana, Tomàs del Estal i Sílvia Abascal. Aquest divendres està prevista la deliberació de tots quatre per escollir els curtmetratges premiats d'aquesta novena edició, que podran tornar a veure en pantalla gran aquest divendres al vespre. La gala de cloenda i el lliurament de premis és dissabte a la nit.
«Hi ha molt nivell i encara tenim dubtes», ha reconegut Sopelana. «Personalment, em fixo molt en la història que es vol contar, perquè en el format curt és meravellós i un repte condensar en un temps molt concret. Aquí és on moltes vegades està la dificultat», ha afegit Del Estal.
Els dos actors han destacat «la familiaritat» del festival In-FCTA i l'impacte que s'enduen de Bot i la Terra Alta, «la toscana catalana». «Crec que tots els que estem al festival ens agrada parlar de cine, d'interpretació i pel·lícules i el seu petit format fa que sigui més divertit», ha dit l'actriu madrilenya. «Podem aprendre molt i aportar molt», ha afegit. «Que estigui tot més concentrat i veure la gent del poble parlar de cine durant dies és una meravella i un aprenentatge per a nosaltres», ha destacat Del Estal.