Impulsar la cultura com a acte de resistència

El que no mor, no es pot enterrar. Aquest és el lema de la novena edició de l’in-FCTA, el Festival de Cinema de la Terra Alta, nascut i consolidat al poble de Bot. El certamen transforma les vinyes, els camps d’oliveres i ametllers, la Via Verda, els antics molins i el vell camp de futbol de Bot en improvisades sales de cinema als peus del massís dels Ports.

L’in-FCTA està impulsat pel director i actor Iván Massagué Horta i per l’activista cultural Úrsula Agut Suàrez, que també és membre del col·lectiu Sorolla’t de Bot, amb l’objectiu de descentralitzar la cultura i oferir una experiència artística transformadora a la comarca de la Terra Alta, un territori amb accés molt limitat a propostes culturals de qualitat. D’aquí que el lema d’enguany reflecteixi la resistència tossuda de la cultura, capaç de persistir malgrat la precarietat, la incertesa o l’oblit institucional.

El programa de l’in-FCTA el conformen el cinema, la música i les arts visuals. En l’àmbit cinematogràfic, combina curtmetratges guardonats en grans certàmens amb propostes d’arrel local. Part de les projeccions participen en la secció competitiva, que enguany tindrà com a jurat Silvia Abascal, Tomás del Estal, Sergi López i Catalina Sopelana.

Entre els títols destacats en la programació d’enguany hi ha La gran obra, d’Àlex Lora, premiat als Goya; Cura sana, de Lucía G. Romero, premiat als Gaudí; o Videoclub 2001, de Guillermo Polo, reconegut amb un premi Feroz.

La programació es completa amb propostes com ara tallers de Doblatge, d’Interpretació i cinema i de So cinematogràfic, concerts de música o tallers de creació en viu.

Com a novetat, el festival estrena el seu primer Pitching professional, un espai dedicat a la presentació de projectes audiovisuals en fase de desenvolupament. S’hi mostraran cinc propostes emergents, amb veu pròpia i compromís creatiu, que seran exposades a productores nacionals i internacionals en un format àgil i dinàmic, conduït per Iván Massagué.

A més, dimecres dia 6, l’in-FCTA ofereix una programació pensada per a les famílies.

Tota la informació sobre el festival, així com la compra d’entrades, es pot fer a través de la web del certamen (www.infcta.com).