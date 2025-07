El poble de Tarragona que està envoltat de piscines naturals i exuberants cascades

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El petit municipi de Bot, a la comarca de la Terra Alta, s’ha convertit en un dels destins més sorprenents per a aquells que busquen naturalesa, tranquil·litat i banys refrescants lluny de les zones més massificades. Amb menys de 600 habitants, aquest poble de l’interior català ofereix al visitant un entorn atapeït de basses naturals, salts d’aigua i senders que travessen paisatges espectaculars. Una escapada ideal per a aquells que desitgen desconnectar de la calor.

En plena temporada estival, molts turistes opten per la costa sense saber que l’interior tarragoní amaga racons únics. Lluny de la bullícia de la platja i del turisme massiu de la Costa Brava, Bot es postula com una alternativa menys coneguda però igual d’atractiva. Els seus entorns aquàtics, com Les Olles o els brolladors propers, ofereixen zones de bany naturals envoltades de vegetació i formacions rocoses.

Un dels principals reclams de la zona és la Via Verda de la Terra Alta, una antiga línia de tren reconvertit en ruta cicloturista i de senderisme que travessa túnels excavats a la muntanya i valls frondoses. Al llarg dels seus 26 quilòmetres, el camí permet accedir a diversos punts naturals d’interès. Des de Bot, per exemple, es pot caminar durant una mica més d’una hora fins les piscines naturals de la Fontcalda, conegudes per les seves aigües termals i entorn muntanyós.

També destaca el paratge del Forat de la Donzella, un racó amagat entre barrancs i fonts, ideal per a una excursió curta amb recompensa final en forma de bany. Tanmateix, les autèntiques joies aquàtiques de la zona són les Olles de Bot, basses profundes i d’aigües cristal·lines que es formen en el curs del riu Canaletes. Encara que es pot arribar a peu des del centre del poble, també hi ha accés amb cotxe fins un aparcament proper, el que facilita la visita.

Més enllà de la seva riquesa natural, Bot conserva un petit però interessant patrimoni arquitectònic. L’església de Sant Blai, d’estil renaixentista, domina el perfil urbà amb la seva pedra treballada i la seva sòbria elegància. D'altra banda, la Casa Paladella, una antiga residència noble del segle XVII, recorda el passat senyorial d’aquest enclavament rural, que ha sabut mantenir-se aliè al turisme de masses.

Bot és un exemple perfecte de com els pobles de l’interior poden oferir experiències úniques sense necessitat de grans infraestructures turístiques. Amb rutes ben senyalitzades, paisatges que conviden a la calma i piscines naturals de gran bellesa, es presenta com un destí imprescindible per a aquells que busquen reconnectar amb la naturalesa aquest estiu.