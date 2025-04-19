Successos
Evacuats set hores després els passatgers d'un tren avariat per un llamp entre Tarragona i l’Aragó
El comboi ha quedat aturat a tocar d'un túnel entre les poblacions de la Pobla de Massaluca i Faió
La cinquantena de passatgers d'un tren regional exprés de Barcelona a Saragossa avariat per la tempesta elèctrica han estat evacuats a les 20.55 hores, segons ha informat Renfe. El comboi ha quedat aturat més de set hores per problemes a la catenària a tocar d'un túnel entre les poblacions de la Pobla de Massaluca (Terra Alta) i Faió, a la comarca del Baix Aragó-Casp.
El tren regional -que utilitza part de la línia R15 de Rodalies- havia sortit a les 08.45 hores de la capital catalana i havia d'arribar a les 14.06 hores a Saragossa. Pels voltants de les 13.20 hores, s'ha produït la incidència provocada per un llamp i el comboi ha quedat aturat en una zona de molt difícil accés.
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ferrocat. Finalment, Renfe ha enviat un tren per fer el transbordament dels 47 passatgers afectats pel tren avariat entre la Pobla de Massaluca i Faió.
Efectius de la Guàrdia Civil i voluntariat també s'hi han desplaçat amb aigua i avituallament, ja que els usuaris han estat atrapats més de set hores en una zona de difícil accés i just a l'entrada d'un túnel.
«Adif i Renfe han informat que ha finalitzat el transbordament dels passatgers del tren regional avariat. El tren ha marxat en direcció a Nonasp i portarà els passatgers fins a Saragossa», ha conclòs Protecció Civil en un missatge a X.
L'avaria a la catenària també ha afectat un altre tren regional exprés entre Saragossa (07.29 hores) i Barcelona (16.54 hores). El comboi s'ha quedat aturat a l'altura de Valdepilas i ha estat remolcat fins a Casp per a poder traslladar els afectats fins a Tarragona en autobús.
Des d'allà se'ls ha derivat a altres línies ferroviàries perquè puguin arribar al seu destí. I un tercer regional exprés entre Saragossa (16.30 hores) i Barcelona-Estació de França (21.54 hores) ha estat suprimit en origen per la incidència a la catenària entre Faió i Nonasp.
Els viatgers amb destinacions Tarragona, Reus i Barcelona s'han reubicat en trens de Llarga Distància/Alta Velocitat, i s'han establert mitjans alternatius per carretera per als viatgers de parades intermèdies, segons Renfe.
Retards a l'R11 per un arbre caigut entre Maçanet i Caldes de Malavella
En paral·lel, la línia R11 de Rodalies presenta retards aquest dissabte a la tarda per un arbre caigut a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella (Selva). Tècnics d'Adif estan treballant en la seva reparació. Prèviament, al matí, el tren de l'R11 de Figueres (08.16 hores) a Barcelona Sants (10.10 hores) no ha circulat per una incidència tècnica, i ha provocat les queixes de diversos usuaris.