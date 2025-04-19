Mobilitat
Una trentena de passatgers queden atrapats en un tren entre Tarragona i Aragó per una avaria
L’R15 amb destinació Saragossa ha quedat aturat entre La Pobla de Massaluca i Faió a causa d’una avaria provocada per la tempesta
Un tren regional amb una trentena de passatgers i destinació a Saragossa ha quedat detingut entre La Pobla de Massacula (Terra Alta) i el municipi aragonès de Faió, a causa d'una avaria d'electrificació.
Segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, que ha activat la prealerta del pla d'emergències del ferrocarril Ferrocat, es preveu remolcar el tren fins a l'estació de Casp, a Aragó.
Per la seva banda, Rodalies de Catalunya ha alertat que els trens de la línia R15 amb origen o destinació Saragossa poden circular fora del seu horari habitual per aquesta incidència en les seves instal·lacions, que la companyia atribueix a les condicions meteorològiques.
Una forta tempesta, en alguns casos amb calamarsada, ha creuat avui diverses comarques catalanes i ha afectat especialment les zones de Lleida i de Tarragona més properes a Aragó.