El curtmetratge de ficció 'Sorda' guanya la vuitena edició del Festival de Cinema de la Terra Alta

El curtmetratge de ficció «Sorda», d'Eva Libertad i Nuria Muñoz Ortín, ha estat el guanyador de la vuitena edició del Festival de Cinema de la Terra Alta, l'In-FCTA. El premi s'ha anunciat aquest dissabte a la nit, en una gala de clausura al camp de futbol de Bot, punt neuràlgic del festival.

El jurat professional n'ha valorat la innovació sensorial i la història que explica per fer-la mereixedora del guardó La programació de l'In-FCTA posa així el punt final a l'edició d'enguany, després d'una setmana plena de projeccions de curts i pel·lícules «d'alta qualitat», amb obres que han estat distingides en altres certàmens. Segons el director del festival, Ivan Massagué, després de vuit anys ja són presents a circuits cinematogràfics.

El municipi de Bot, amb poc més de 500 habitants, ha tornat a posar-se al mapa cinematogràfic de la mà del Festival de Cinema de la Terra Alta, l'In-FCTA. L'esdeveniment arriba enguany a la vuitena edició reforçant els vincles amb el poble i el setè art.

Aquest dissabte a la nit ha abaixat el teló amb l'entrega de premis conduïda pels mestres de cerimònies Mireia Aixalà, Juli Fàbregas i Jordi Díaz. Per escalfar motors, el camp de futbol de Bot ha obert portes unes hores abans per organitzar activitats enològiques, gastronòmiques i culturals dins el recinte, amb la subhasta de les pintures dels artistes visuals Xavier Oliach (Gasic), Mar Martos, Dera Wells i Jordi Costa (Saik) i l'amenització de la música dels dj's oficials del festival.

Poc després, s'han donat a conèixer els premiats d'aquesta edició, on «Sorda» d'Eva Libertad i Nuria Muñoz Ortín s'ha emportat el premi Lo fato a millor curtmetratge. L'obra narra els problemes de comunicació d'una parella, l'Ángela i en Darío, en què ella és sorda i ell és oient.

«Entenem que el jurat ha valorat la innovació sensorial, el fet de gravar des del punt de vista d'una persona que no hi sent i els conflictes que pot generar viure així. Em sembla que hi haurà futur amb aquest curt», ha augurat el director del festival, Ivan Massagué.

En el marc de la secció Highland Pro, un dels altres curtmetratges que també que ha resultat premiat en la vuitena edició del festival ha estat «El rey de la semana», de David P. Sañudo, que s'ha emportat els guardons Lo Fato al millor guió, millor actor i millor direcció. El de millor actriu ha recaigut en Miriam Garlo, al curt «Sorda», mentre que el premi del públic ha estat per a «Cinco» de Javier Cuenca.

Pel que fa a la secció Highland, el públic ha escollit «Habes nuntium» de Marina Olegó com a Lo Fato del Públic i «A la carta» d'Iván Vigara com a millor curtmetratge. En relació als joves talents, «Uranites» de Marina Arenas ha estat distingit amb Lo Fato Talent Jove i «Ocho pasos» d'Alexandra Croitoriu ha estrenat amb premi Lo Fato In-FCTA FEM, dirigit a dones directores. Finalment, «La mireia i en pompom» de l' Escola Doctor Ferran i Cuaen ha resultat guardonat en la categoria In-FCTA Mini.

Per escollir els premiats, el jurat professional integrat per Pol López, Maria Molins, Biel Duran i Aida Folch ha hagut de deliberar a porta tancada aquest dissabte a la tarda després de visualitzar 150 curtmetratges de temàtiques variades al llarg d'una setmana.

Un programa amb elements de km0

Més enllà dels premiats, al llarg de tota la setmana In-FCTA ha proposat un programa on el cinema s'ha relacionat de forma directa amb altres elements culturals, com la música, la dansa, la pintura o el teatre. Alhora, s'ha fet en un marc gastronòmic i enològic que vincula el certamen amb la zona, amb una clara aposta pel producte de km0.

Segons l'organització, aquesta cita anual s'emplaça en un context allunyat dels circuits culturals de les grans ciutats, un fet que els diferencia d'altres festivals. «Quan és el mateix poble, la societat, qui genera iniciatives d'aquest tipus, és diferent, perquè s'aixequen d'una altra manera», ha remarcat la codirectora del festival, Úrsula Agut Suárez.

A la vegada, al llarg de tota la setmana s'han celebrat tallers relacionats amb el doblatge, la caracterització i altres vessants del cinema. Precisament amb la voluntat de buscar la interacció directa amb els participants, enguany s'ha celebrat un taller de creació comunitària a càrrec de Mar Grifoll i Imma Vidal on s'ha treballat l'expressió corporal per crear una performance que s'ha estrenat a la gala de clausura.

Dotze hores de metratge

En total, el festival ha programat sessions de curtmetratges i pel·lícules de gèneres variats que han conformat dotze hores de metratge de projecció, entre secció oficial i d'altres fora de concurs. L'organització ha seguit apostant no només pels productors professionals, sinó també per aquells que s'estan formant, a través de la secció Talents, i les direccions femenines a l'In-FCTA Fem.

Entre les novetats d'aquesta edició destaca la incorporació d'un nou espai de projecció «més íntim», on s'ha pogut veure un cinema «punyent d'autor». Es tracta de la sala de Cinema Club, que ha servit alhora per homenatjar de nou la figura de Josep Mulet, qui ha mantingut oberta la sala de manera ininterrompuda en els últims 60 anys. Aquest però, no ha estat l'únic homenatge de la vuitena edició d'In-FCTA; en la gala d'inauguració es va fer un sentit record a l'actriu Itziar Castro, qui va morir el passat desembre.

Seguir creixent de cara al futur

De cara al futur, el director del festival, l'actor Ivan Massagué, es marca com a repte «créixer» des del punt de vista de la innovació i la creativitat, de la mà del poble de Bot i les localitzacions que ofereix aquest municipi de la Terra Alta.

