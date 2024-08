La DO Terra Alta ratifica el president del consell, però un grup de membres impugnaran la sessió

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell regulador de la Denominació d'Origen Terra Alta ha aprovat aquest divendres en una sessió extraordinària un pla de transparència que inclou la ratificació del seu president, Pere Bové. Paral·lelament, un grup de membres del consell en desacord en com s'han produït els fets els darrers dies han anunciat que impugnaran la reunió.

Alhora, han manifestat que volen que es convoqui un nou ple del consell per votar la continuïtat de Bové i han assegurat que tenen prou suports per forçar un relleu. Per la seva banda, Bové ha valorat que el nou pla de transparència ha de permetre recuperar la confiança dels cellers i viticultors en la DO.

Et pot interessar: