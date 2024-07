La Terra Alta estudia com reaprofitar energèticament la biomassa dels boscos i camps de conreu

Administracions i agents socioeconòmics de la comarca de la Terra Alta estudien com reaprofitar energèticament l'abundant biomassa forestal i agrícola del territori amb l'objectiu d'obtenir energia renovable. Aquesta idea s'ha plantejat en la Taula d'Aprofitament de la Biomassa de la Terra Alta d'aquest dimarts 9 de juliol. La idea és que els diferents sectors implicats aportin propostes en aquest "espai de diàleg, treball conjunt i innovació", tal com ho descriu el president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Lluís Agut. "Hem de tenir clar que d'aquí a pocs mesos no deixaran cremar restes agrícoles i haurem de fer alguna cosa amb elles. Intentem treballar el potencial de la Terra Alta per aprofitar-la per crear energia per ajuntaments o entitats privades", defensa el president.

La reunió també va servir per definir els passos a seguir per a la creació del Centre de Valorització de Biomassa i una identificació d'oportunitats de mercat. També es va fer un recull de possibilitats tecnològiques i la definició dels aspectes tècnics i infraestructurals del centre. Per acabar, es va definir un full de ruta i es van establir les fases d'actuació per a la implementació de l'aprofitament de la biomassa.

A la primera trobada de la Taula hi van assistir personal tècnic de diverses entitats, com COPATE Entorn Natural i Territori, Serveis Territorials del DACC Secció de Boscos, Centre de la Propietat Forestal, Associació de Propietaris Forestals de la Pobla de Massaluca, la Taula Agrària de la Terra Alta, el Clúster Bioenergia de Catalunya, l'empresa privada ValForestal, així com representants dels ajuntaments i de l’ens comarcal.

