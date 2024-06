L'Eufònic escalfa motors per a una edició molt deslocalitzada

Eufònic, el festival d'arts sonores, visuals i digital-performatives de les Terres de l'Ebre escalfa motors de cara una tretzena edició deslocalitzada en més de 35 espais de catorze pobles de dotze municipis però mantenint l'esperit «polièdric» que el caracteritza en la programació.

Després del sotrac que va suposar la pandèmia i la marxa de la Ràpita, la mostra d'avantguarda avança enguany les dates i tindrà lloc entre el 4 i el 14 de juliol. Concerts, espectacles audiovisuals, instal·lacions, performances, dansa, projeccions o presentacions donaran vida a una proposta novament eclèctica, que aprofita la singularitat paisatgística i natural d'escenaris com el bosc de ribera, els ullals de Baltasar o l'observatori de l'Ebre.

Fent bandera, novament, d'una graella plena de propostes trencadores i d'avantguarda, Eufònic es reivindica com un dels festivals més consistents i reconeguts de les Terres de l'Ebre. Creixen el nombre d'escenaris escampats pel territori dins les diferents propostes i en col·laboració amb altres entitats i festivals ebrencs.

«Tenim una imatge molt pròpia associada al territori i als espais on passa, però per l'altra sempre hem pensat que no té una forma definida clara», reconeix el seu director, Vicent Fibla. Va principalment en funció, assegura, de la pulsió de la creació de la mà d'artistes «en constant evolució». Exemplifica que el certamen es podria allargar un mes. Enguany ho farà durant deu dies. Principalment, durant els dos primers caps de setmana de juliol.

D'entrada, amb la proposta Pòrtic Eufònic, que vol exercir com a preàmbul territorial al plat fort de l'últim cap de setmana. Amb les bases principals establertes a Amposta i també Tortosa, s'han programat concerts com el de Sara Zoraya a l'antic Molí d'Oli d'Ulldecona o Magalí Gatzira a l'ermita de Sant Roc de Paüls; accions com la que presentarà Mapasonor a l'estació de tren de Campredó o Playmodes a l'estació de Bot; així com instal·lacions com la d'Edwin van der Heyde a la Lira Ampostina o Shoeg a la finca pla de la Bassa de la Sénia.

El gruix principal del programa es concentrarà, però, entre l'11 i el 14 de juliol. La dansa de Sónia Gómez arribarà al mercat de Tortosa dimecres al vespre. Des de dijous, es podran veure a Amposta instal·lacions com Thalastassi i Marc Anglès al carrer Major d'Amposta; Marga Socias portarà la seva acció a la muralla de Santa Clara de Tortosa.

La música i sonoritats avançades prendran protagonisme divendres i dissabte, amb els concerts de noms cim Aluet, Dania, Pierre Bastien i Antonio Luque, al Casino d'Amposta, o St Frances i Blu Boi a la Lira Ampostina; així com Isidora Lianalab Band al castell. Blanca Regina plantejarà una acció digital amb la sirena de la Cambra Arrossera d'Amposta com a protagonista.

Noves propostes al Delta

Dissabte, la programació es trasllada també al bosc de ribera i els ullals de Baltasar. L'organització disposarà busos des d'Amposta per traslladar el públic i fer més sostenible l'experiència. Forma part de la proposta de «programació orgànica» que permet abastar tots els actes programats. A l'embarcador de Balada hi actuaran Francesc Cuéllar i Judit Cortina al migdia. Xavier Bonfill, Rupert Clervaux, Marisol Eichborn, Res_és_nostre i Tatsumi&Masako ho faran al Casino d'Amposta. Odalie i Verde Prato, al vespre, al casal de la ciutat. Ja de nit, al Castell, serà el torn de Balma, Infanta i Xenia.

Eufònic s'acomiadarà diumenge amb les actuacions de Gustavo Giménez al mirador de Migjorn; Paumm a l'església de Poblenou del Delta, nucli on actua també gavina.mp3; l'acció de Miguel Aparicio a la piscina de Poblenou i els concerts de Maria Coma i Leuclus al castellde Miravet, que tancaran la programació de la tretzena edició.

«Hi ha propostes artístiques amb un interès molt gran. De vegades més vinculades a la poesia, la música, l'art sonor o la dansa. La música té un component d'experimentació claríssim. Hi ha un ampli ventall de propostes amb interès», assegura Fibla, tot remarcant que el denominador comú és que intenten sempre «anar més enllà de les seves disciplines» i fugir de l'acomodament. Cita, per exemple, la coincidència del concert de Néfur -a partir de la veu i els sons gravats a les glaceres d'Islàndia- dissabte 13 al casal d'Amposta amb l'espectacle audiovisual dels reconeguts Novi_Sad & Ryouchi Kurokawa.

Oli d'oliva i clementines

Més enllà d'aquestes propostes d'artistes forans, la mostra busca de nou les complicitats i vincles amb el territori. Ho farà, per exemple, amb accions de l'Eufònic Terra a Paüls i la Sénia on l'oli verge d'oliva del Baix Ebre i Montsià i les clementines hi seran presents amb experiències sobre paisatge i degustacions de productes locals. També amb la col·laboració amb entitats del territori, com les Jornades Musicals de l'Ermita de la Pietat, que tornaran a acollir un concert -Los Yolos i Youngboy&Vierr, el 7 de juliol-, amb Deltebre Dansa, la Mostra de Jazz de Tortosa o Mestràlia.

Amb voluntat d'aprofundir els lligams del món artístic i científic, l'IRTA participarà amb Eufònic en el projecte Covision, que durant els tres pròxims anys vol impulsar un model de continguts i un arxiu digital artístic de la UE al voltant dels reptes ambientals i fent partícips entitats i ciutadania. L'activitat del festival es complementarà amb el BotCamp, unes «colònies digitals» al poble de Bot (Terra Alta) sobres les automatitzacions i l'art generatiu. També repetiran l'Eufònic Pro, l'espai per connectar els programadors i artistes, així com el Campus, amb diversos tallers.

«Des del Departament de Cultura és un goig i m'atreveixo dir un orgull poder col·laborar amb projectes com Eufònic. És de molta qualitat i ha anat creixent al llarg de les tretze edicions, augmentant en qualitat i quantitat», ha apuntat la directora territorial del Departament de Cultura, remarcant la voluntat de la mostra de reivindicar l'activitat artística, creativa i el potencial ebrenc, també pel que fa al seu paisatge.

