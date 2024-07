Mor una persona en un accident de trànsit a l’N-420 a Fatarella

El Servei Català de Trànsit ha informat que una persona ha mort aquest dilluns al matí en un accident de trànsit a l'N-420, al punt quilomètric 812 al terme municipal de Fatarella (Terra Alta).

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 08:13 h. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un tot terreny i un turisme. A conseqüència, ha mort el conductor del turisme, mentre que el conductor del tot terreny ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'hospital Verge de la Cinta, segons informa el SEM.

Pel que fa a l'afectació, l'N-420 continua tallada en ambdós sentits.

Amb aquesta víctima, són 69 les persones mortes en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

En el sinistre han treballat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM.

Et pot interessar: