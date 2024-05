Molina proposa incrementar la protecció del Delta de l'Ebre a través d'aliances amb Europa

El número 2 d'ERC a les eleccions europees, Tomàs Molina, proposa incrementar la protecció del Delta de l'Ebre teixint aliances amb altres territoris d'Europa. Molina ho ha dit en un míting a Gandesa (Terra Alta), on ha destacat la necessitat de treballar conjuntament des del cor del continent per establir estratègies i combatre, així, un dels efectes del canvi climàtic, l'increment del nivell del mar i l'embat de l'onatge al litoral.

L'aposta passa per enfortir els llaços que ja es van començar a teixir amb unes jornades al Parlament Europeu l'any 2021: «Seguirem treballant per les directrius de rius i sediments, que mantenen els deltes i els donen la viabilitat que els fa falta», ha destacat.

«El Delta de l'Ebre és una de les zones que s'ha de protegir», ha dit el meteoròleg i número 2 d'ERC. «Sabem que té dificultats, que s'enfonsa, i està sotmès als embats del mar», ha afegit.

El canvi climàtic és el responsable d'aquesta situació, que ha fet que el nivell del mar pugi i que hi hagi una major vulnerabilitat a les onades. En aquest sentit, ha destacat que la candidata Diana Riba ja va organitzar al 2021 unes jornades al Parlament Europeu per abordar les directives relatives als rius i als rius que tenen delta: «Els catalans som capaços de buscar aliances amb altres territoris per a treballar junts i tenir força i visibilitat», ha dit.

En aquest sentit, ha destacat que l'existència del delta a la desembocadura del riu Ebre garanteix la subsistència d'activitat econòmiques elementals a la zona com el cultiu d'arròs. Això és possible, ha detallat, gràcies a què els rius arrosseguen sediments, i que aquests reposen al final del curs del riu, garantint l'espai de cultiu.

És per aquest motiu que ha posat èmfasi en la necessitat de fer efectiva unes directrius comuns amb la resta de territoris amb deltes que garanteixin el manteniment d'aquests espais al finals dels rius.

Protecció del producte autòcton

Molina també ha destacat que la protecció del producte de la terra passa per garantir la seva viabilitat en un context de canvi climàtic, com el vi o l'oli, a més de l'arròs. En aquest sentit, ha reiterat la necessitat de protegir la producció local del lliure comerç, un fet que no només protegeix els productes elaborats a Catalunya o al conjunt d'Europa, sinó també els drets de les comunitats que treballen i exporten des d'altres punts del món.

