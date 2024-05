Ingressen a presó els set detinguts per intentar desembarcar quatre tones d'haixix a l'Ametlla de Mar

El jutjat de guàrdia de Tortosa ha decretat presó per a les set persones detingudes pels Mossos d'Esquadra la matinada de diumenge, quan intentaven desembarcar quatre tones d'haixix en una Ametlla de Mar. Segons ha pogut saber l'ACN, als empresonats se'ls van intervenir 99 fardells presumptament d'haixix així com la narcollanxa amb la qual transportaven la droga.

Els agents van frustrar el trasllat de la droga quan van aturar un vehicle, el qual no va fer cas de les indicacions i va fugir. Després van localitzar una embarcació tipus planejadora, amb una dotzena de persones que estaven descarregant el carregament.

Segons els Mossos, una patrulla de seguretat ciutadana de l'Ametlla de Mar va intentar aturar un vehicle per identificar-lo pels volts de les cinc de la matinada del dia 26 de maig. Aquest va fer cas omís de les indicacions dels agents, va accelerar i va fugir. En aquest punt, els policies van fer recerca per la zona i el van localitzar en un pàrquing de sorra proper a la Cala de Port Olivet, sense cap persona a l'interior.

A la zona de l'aparcament, van localitzar un individu que va marxar corrents en direcció a la platja. Tot seguit, els agents van observar dins l'aigua una embarcació tipus planejadora, de tretze metres d'eslora i amb tres motors, on hi havia una dotzena de persones descarregant la droga. Quan van veure les dotacions policials, van fugir cap a una zona de pins propera.

Diverses patrulles de l'ARRO, Seguretat Ciutadana i Trànsit, juntament amb la Policia Marítima i l'Aèria, així com amb la col·laboració de la Policia Local, van aconseguir detenir set de les persones implicades en el desembarcament. Posteriorment, van comprovar que també hi havia una furgoneta de lloguer preparada per carregar els fardells.

La Divisió d'Investigació Criminal de Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec de la investigació per identificar la resta de persones implicades, així com les relacions amb possibles organitzacions criminals que hi donen suport.

