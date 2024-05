Una vintena d'experts debaten sobre l'encaix del turisme en espais de memòria històrica al Poble Vell de Corbera d'Ebre

Una vintena d'experts han participat en les I Jornades internacionals de 'Memòria, història pública i turisme' centrades en l'encaix de models turístics en espais de memòria històrica.

Durant tres dies, el Poble Vell de Corbera d'Ebre ha acollit el gruix principal d'un programa on s'han compartit experiències internacionals i analitzat reptes i oportunitats que comporta el flux de visitants.

Així, s'ha pres com a referència el model francès per anticipar-se a problemàtiques com la banalització d'espais històrics. Segons Cinta Farnós, presidenta del COMEBE, el bagatge francès els permet actuar «estratègicament» per prevenir aquestes situacions. L'organització preveu que la futura edició de les jornades es faci de nou a les Terres de l'Ebre.

