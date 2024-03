El Govern incrementa fins als 300.000 euros la partida per a rehabilitar el Poble Vell de Corbera d'Ebre

El Govern ha aprovat aquest dilluns incrementar en 47.393,98 euros la dotació econòmica destinada a les actuacions de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera d'Ebre. Amb aquesta inversió addicional, el pressupost de les obres s'enfila gairebé als 300.000 euros. Així, l'ampliació pressupostària permetrà executar la primera fase dels treballs que consisteixen a assegurar i restaurar les estructures i el paviment de l'emplaçament. En virtut de l'acord, el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) serà l'entitat que assumirà l'augment amb el seu pressupost.

El projecte de consolidació i rehabilitació del Poble Vell de Corbera d'Ebre està pensat com un memorial que situa aquest monument i el reconeix com a element del patrimoni memorial de Catalunya, de «gran importància» per poder explicar els efectes de la Batalla de l'Ebre i de la Guerra Civil. Així, els objectius de les obres són assegurar i preservar l'indret, així com realçar i garantir que es pugui visitar en condicions de seguretat.

El Poble Vell de Corbera d'Ebre va quedar parcialment destruït per les bombes durant els combats de la Batalla de l'Ebre (25 de juliol de 1938 - 16 de novembre de 1938). Durant tots aquells mesos, els bombardeigs i l'artilleria franquistes van deixar un rastre de destrucció total. L'any 1993, va ser declarat com a Bé Cultural d'Interès Nacional i, des d'aleshores, ha esdevingut l'espai «més emblemàtic i testimonial» de la batalla de l'Ebre. Cada any, unes 20.000 persones visiten l'emplaçament. Actualment, el conjunt forma part de la Xarxa d'Espais de Memòria i està vinculat al COMEBE.