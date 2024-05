Vuit dotacions de Bombers continuen lluitant contra l'incendi d'Horta de Sant Joan

Vuit dotacions terrestres i l'helicopter bombarder de Bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres en l'incendi que es va declarar dimarts per la tarda al municipi de Lledó (Terol) i va passar a Horta de Sant Joan (Terra Alta). A primera hora Bombers farà una inspecció aèria.

Durant aquesta nit de dimarts, els Bombers han treballat amb nou dotacions repassant el perímetre del foc. Segons el cos d'emergències, l'incendi continua estabilitzat i haurien cremat aproximadament unes 60 hectàrees, la gran majoria en territori aragonès. A la zona de la Terra Alta haurien cremat 2,5 ha.

Les flames es van iniciar a uns 300 metres del riu Algars però van creuar a la part catalana i van avançar per una zona de mosaic de conreus, fet que va facilitar que no es propagués més.

Els Bombers van donar per estabilitzat l'incendi a les 23.35 hores. Nou dotacions van quedar-se a la zona refredant el terreny durant la nit. En total hi van treballar 29 dotacions, vuit de les quals aèries entre les que hi ha cinc Avions de Vigilància i Atac (AVA), dos bombarders i un helicòpter.

