Setze dotacions dels Bombers treballen en un incendi forestal a la Serra de les Fites, a la Terra Alta

Setze dotacions dels Bombers, quatre de les quals aèries, treballen des de les cinc de la tarda d'aquest divendres en un incendi forestal a la Serra de les Fites, a la Pobla de Massaluca (Terra Alta). Els Bombers indiquen que a la zona que crema hi ha pins i matolls, per bé que el bosc no és dens i hi ha alguns conreus que poden ajudar a aturar les flames.

També expliquen que bufa el vent i que els mitjans aeris ataquen el flanc esquerre, mentre que els terrestres treballen al flanc dret. La prioritat és tancar la cua de l'incendi, situada en un barranc, i acotar el flanc dret. El foc té capacitat de crear focus secundaris.

