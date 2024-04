Enel promou una nova central eòlica entre Batea i la Pobla de Massaluca

Després de publicar-se aquest dijous l'inici de la tramitació del projecte de central eòlica Fontcalda, al municipi de Batea (Terra Alta) i promoguda per Enel Green Power España, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) porta aquest divendres l'anunci d'una nova instal·lació, batejada com el Calvari, entre el mateix municipi i el veí de la Pobla de Massaluca. Segons la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, construcció, autorització del projecte en sòl no urbanitzable i avaluació ambiental publicada pel Departament d'Acció Climàtica, la multinacional italiana que va adquirir Endesa preveu preveu instal·lar deu aerogeneradors de fins a 200 metres d'altura, amb una potència total de 49 MW.

Enel preveu evacuar l'energia que podrien produir els aerogeneradors a través de la subestació les Crestes cap a l'estació transformadora a Ascó abans d'enllaçar amb la xarxa general. El pressupost total del projecte, que ja es va anunciar fa uns mesos, és de 49,2 milions d'euros.