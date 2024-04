Desestimen la central eòlica Muntanyes dels Burgans 2, a Tivissa

La Ponència d'Energies Renovables ha desestimat el parc eòlic Muntanyes del Burgans 2, a Tivissa (Ribera d’Ebre), pels impactes «crítics» sobre l'àliga cuabarrada. L'actuació, promoguda per Energías Renovables de Anubis SL, preveia una potència total instal·lada de 49,4 MW, a través de la instal·lació de nou aerogeneradors de 120 metres d'alçada i 158 metres de diàmetre del rotor. El projecte, que també afectava els municipis Ginestar, Móra la Nova i Garcia, ha rebut al·legacions per part d'administracions, entitats ecologistes i particulars. Finalment, l'estudi ambiental ha conclòs que la instal·lació de set dels nou aerogeneradors són «incompatibles» amb la preservació de l'àguila cuabarrada.

El 24 d’agost del 2020, la Ponència d'Energies Renovables va emetre un informe on indicava que no existien elements determinants que «d’inici» es consideressin insalvables respecte a la viabilitat de l'emplaçament del parc eòlic Muntanyes de Burgans 2. Per aquest motiu, es va establir la necessitat d’elaborar un estudi d’impacte ambiental de la fauna, centrat principalment en l'avifauna i els quiròpters, així com un estudi de radioseguiment de l'àguila cuabarrada de Rasquera-Moleta per tal de conèixer l'espai vital de la parella.

Finalment, l'avaluació dels efectes ambientals del projecte ha conclòs, entre altres aspectes, que excepte els aerogeneradors B2 i B9, «la resta són incompatibles amb la preservació de l'àguila cuabarrada, atès que, o bé es troben en l’àrea crítica de la parella de Rasquera-Moleta o en l’àrea crítica de la parella de Montagut».

Així doncs, el Servei de Fauna i Flora ha considerat que la instal·lació d’aquest parc eòlic «suposaria un impacte ambiental crític» i ha afirmat que «es considera incompatible la ubicació dels aerogeneradors en la seva àrea crítica, que inclou la totalitat de l'àrea definida per un índex de probabilitat Kernel fix del 95% dins d’un radi de 6 km a partir del límit del sector de cria, i del Kernel del 90% més enllà dels 6 km».

Projecte de parc eòlic Tres Termes

Paral·lelament, la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural ha prorrogat per dos anys addicionals la vigència de la declaració d'impacte ambiental del parc eòlic Tres Termes, promogut per Eòlica Tramuntana 72 SL, i tramitat per la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, als termes municipals de Batea i Vilalba dels Arcs. El projecte preveu la instal·lació de deu aerogeneradors de 3 MW de potència elèctrica amb un diàmetre de rotor de 130 mentres i una altura de boixa de 114,5 metres.

Línia d’evacuació a la Conca de Barberà

D’altra banda, la Ponència d’Energies Renovables ha aprovat el projecte de línia elèctrica d’evacuació del parc eòlic Conca de Barberà I, promogut i tramitat l’empresa Desarrollos Eólicos Cuenca de Barberá, SL.

La infraestructura d’evacuació del parc va des de la subestació elèctrica transformadora (SET) La Conca fins a la SET Puigpelat, i travessa els municipis de Talavera, Llorac, Santa Coloma de Queralt, Conesa, Sarral, Barberà de la Conca, Cabra del Camp, el Pla de Santa Maria, Alió i Puigpelat. El Projecte inicial preveu una línia d’evacuació de 43,8 km, dels quals 43,3 km són aeris i 0,5 km són soterrats.