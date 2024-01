L'alegria de repartir un primer premi del sorteig de Reis es queda a casa en una administració de Corbera d'Ebre

L'administració de Corbera d'Ebre (Terra Alta) ha repartit aquest dissabte un dècim del primer premi del sorteig de Reis. L'atzar ha volgut que els agraciats fossin els propietaris de l'estanc del poble, que han rebut la notícia enmig de molta alegria. El seu responsable, en Francesc Cortiella, va decidir fa dos dies comprar un número per màquina, l'únic que ha resultat guanyador en aquesta administració. «Primer ho volíem parlar amb la família, però se'ns ha anat de les mans, ara mateix ja ho sap tot el poble», ha reconegut Cortiella. Tot i que els hagués agradat repartir més premis al poble i a la gent de pas, els propietaris es mostren esperançats que la ciutadania tingui més disposició a comprar dècims per màquina a partir d'ara.

Després de viure una experiència similar a Horta de Sant Joan en el sorteig de la grossa de Nadal, el propietari de l'administració de Corbera d'Ebre va deixar a l'atzar la tria d'un número per al sorteig de Reis. Després de vendre'n uns 200, l'únic que ha resultat guanyador ha estat precisament el seu, el 94974. La casualitat també ha volgut que aquest sigui el premi més gran que ha caigut en aquest estanc, que porta en actiu al municipi els darrers sis anys.

Tot i que en un inici, els propietaris han intentat mantenir l'abast de la notícia entre els seus familiars i cercles més pròxims, han reconegut que se'ls ha escapat de les mans en un poble petit. «Tenint una administració, el que somiàvem és que li toqués a algú altre, ens ha tocat a nosaltres i estem molt contents», ha explicat cofoi Cortiella.

Més enllà de l'alegria de ser els agraciats amb 200.000 euros, des de l'administració es mostren confiats que l'estela del premi pugui fer perdre la «reticència» a comprar números mitjançant el sistema de màquina. «Ara potser no triaran tant el número específic i encara que no els agradava el fet que no fos un dècim físic, veient que ha tocat, potser s'animen més a comprar-ne», ha apuntat Cortiella.