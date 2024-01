La alegría de repartir un primer premio del sorteo de Reyes se queda en casa en una administración de Corbera d'Ebre

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La administración de Corbera d'Ebre (Terra Alta) ha repartido este sábado un décimo del primer premio del sorteo de Reyes. El azar ha querido que los agraciados fueran los propietarios del estanco del pueblo, que han recibido la noticia en medio de mucha alegría. El responsable, Francesc Cortiella, decidió hace dos días comprar un número por máquina, el único que ha resultado ganador en esta administración. «Primero lo queríamos hablar con la familia, pero se nos ha ido de las manos, ahora mismo ya lo sabe todo el pueblo», ha reconocido Cortiella. Aunque les hubiera gustado repartir más premios al pueblo y a la gente de paso, los propietarios se muestran esperanzados que la ciudadanía tenga más disposición a comprar décimos por máquina a partir de ahora.

Después de vivir una experiencia similar a Horta de Sant Joan en el sorteo del gordo de Navidad, el propietario de la administración de Corbera d'Ebre dejó al azar la elección de un número para el sorteo de Reyes. Después de vender unos 200, lo único que ha resultado ganador ha sido precisamente lo suyo, el 94974. La casualidad también ha querido que este sea el premio mayor que ha caído en este estanco, que lleva en activo al municipio los últimos seis años.

Aunque en un inicio, los propietarios han intentado mantener el alcance de la noticia entre sus familiares y círculos más próximos, han reconocido que se les ha escapado de las manos en un pueblo pequeño. «Teniendo una administración, lo que soñábamos es que le tocara a alguien más, nos ha tocado a nosotros y estamos muy contentos», ha explicado satisfecho Cortiella.

Más allá de la alegría de ser los agraciados con 200.000 euros, desde la administración se muestran confiados que la estela del premio pueda hacer perder la «reticencia» a comprar números mediante el sistema de máquina. «Ahora quizás no escogerán tanto el número específico y aunque no les gustaba el hecho de que no fuera un décimo físico, viendo que ha tocado, quizás se animan más a comprar», ha apuntado a Cortiella.