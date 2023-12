Investiguen un veí de Gandesa per maltractar un gos

La Guàrdia Civil de Tarragona investiga a un veí de Gandesa per un presumpte delicte de maltractament animal. Gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van ser advertits que hi havia un gos, de la raça mastí dels Pirineus, en molt males condicions de salut i es temia per la seva vida. Agents del Seprona van comprovar que l'animal tenia unes pèssimes condicions higièniques i d'alimentació.

L'animal estava deshidratat, no responia a cap estímul i no es podia posar dret. Un veterinari d'una població pròxima el va atendre, però no li va poder salvar la vida. Després de localitzar el propietari, veí de la capital de la Terra Alta, la Guàrdia Civil ha obert diligències que ha entregat al jutjat de Gandesa.