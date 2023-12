Investigan un vecino de Gandesa por maltratar a un perro

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Tarragona investiga a un vecino de Gandesa por un presunto delito de maltrato animal. Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes fueron advertidos que había un perro, de la raza mastín de los Pirineos, en muy malas condiciones de salud y se temía por su vida. Agentes del Seprona comprobaron que el animal tenía unas pésimas condiciones higiénicas y de alimentación.

El animal estaba deshidratado, no respondía a ningún estímulo y no se podía poner en pié. Un veterinario de una población próxima lo atendió, pero no le pudo salvar la vida. Después de localizar al propietario, vecino de la capital de la Terra Alta, la Guardia Civil ha abierto diligencias que ha entregado al juzgado de Gandesa.