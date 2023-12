Un vi gandesà és reconegut com el primer vi de finca de garnatxa blanca de Catalunya

La Serra blanc del celler Herència Altés de Gandesa ha sigut distingit com el primer Vi de Finca Qualificada monovarietal de garnatxa blanca de Catalunya. Serà el segon vi de la DO Terra Alta que entra a l'elit dels vins catalans en rebre aquest màxim reconeixement del Departament d'Acció Climàtica, a proposta de l'INCAVI. El títol distingeix "les característiques singulars i climàtiques" i "la categoria i prestigi nacional i internacional" de més de deu anys dels vins. Només n'hi ha dinou més amb aquesta recognició tan exclusiva. La Serra es produeix d'una finca de vinyes centenàries entre Batea i Gandesa, a una altitud d'entre 420 i 450 metres. Tot i els baixos rendiments de la vinya vella, el resultat és un vi "amb caràcter i frescor".

El reconeixement de Vi de Finca Qualificada de La Serra blanc d'Herència Altés el comparteixen els vins Clos Mogador del celler amb el mateix nom (DOQ Priorat); Mas de la Rosa de Vall Llach (DOQ Priorat); Vinya Gigi, Vinya Le Havre, Vinya Palau i Vinya La Scala de Jean Leon (DO Penedès); Teixar de Vinyes Domènech (DO Montsant); Arnau Oller d’Heretat Oller del Mas (DO Pla de Bages); Finca 3.9 del Celler Abadal (DO Pla de Bages); Coma Blanca i Clos Fontà de Mas d’en Gil (DOQ Priorat); Mas Edetària Selecció de Celler Edetària (DO Terra Alta); V d’O 2 del Celler Vinyes d’Olivardots (DO Empordà); l’Avi Ton del Celler Eudald Massana Noya (DO Penedès); Raïms de la Immortalitat de Torre del Veguer (DO Penedès); Singular Blanc de Coll Baix (DO Pla de Bages); L’Especial Picapoll Negre d’Heretat Oller del Mas (DO Pla de Bages) i Les Tallades de Cal Nicolau d’Orto Vins (DO Montsant).