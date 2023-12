Un vino de Gandesa es reconocido como el primer vino de finca de garnacha blanca de Cataluña

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Serra Blanc de la bodega Herencia Altés de Gandesa ha sido distinguido como el primer Vino de Finca Qualificada monovarietal de garnacha blanca de Cataluña. Será el segundo vino de la DO Terra Alta que entra a la élite de los vinos catalanes al recibir este máximo reconocimiento del Departamento de Acción Climática, a propuesta del INCAVI. El título distingue "las características singulares y climáticas" y "la categoría y prestigio nacional e internacional" de más de diez años de los vinos. Sólo hay diecinueve más con este reconocimiento tan exclusivo. La Sierra se produce de una finca de viñas centenarias entre Batea y Gandesa, a una altitud de entre 420 y 450 metros. A pesar de los bajos rendimientos de la viña vieja, el resultado es un vino "con carácter y frescura".

El reconocimiento de Vi de Finca Qualificada de La Serra blanco de Herencia Altés lo comparten los vinos Clos Mogador de la bodega con el mismo nombre (DOQ Priorat); Mas de la Rosa de Vall Llach (DOQ Priorat); Vinya Gigi, Vinya Le Havre, Vinya Palau i Vinya La Scala de Jean Leon (DO Penedès); Teixar de Vinyes Domènech (DO Montsant); Arnau Oller d’Heretat Oller del Mas (DO Pla de Bages); Finca 3.9 del Celler Abadal (DO Pla de Bages); Coma Blanca y Clos Fontà de Mas d’en Gil (DOQ Priorat); Mas Edetària Selecció de Celler Edetària (DO Terra Alta); V de O 2 del Celler Vinyes d’Olivardots (DO Empordà); l’Avi Ton del Celler Eudald Massana Noya (DO Penedès); Raïms de la Immortalitat de Torre del Veguer (DO Penedès); Singular Blanc de Coll Baix (DO Pla de Bages); L’Especial Picapoll Negre d’Heretat Oller del Mas (DO Pla de Bages) y Les Tallades de Cal Nicolau d’Orto Vins (DO Montsant).