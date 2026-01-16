TECNOLOGIA
Móra la Nova retindria el gruix de la inversió de la gigafactoria d'IA tot i la candidatura amb Madrid
L'alcalde del municipi de la Ribera d'Ebre assegura que la nova seu respon a la necessitat de disposar de terrenys per a la fase preliminar
El polígon del Molló de Móra la Nova (Ribera d'Ebre) retindrà el gruix de la inversió del projecte de gigafactoria d'intel·ligència artificial (de la Unió Europea malgrat l'anunci del govern espanyol d'incorporar a la candidatura el municipi madrileny de San Fernando de Henares. Així ho ha assegurat l'alcalde de la població, Jesús Álvarez, tot argumentant que la decisió té l'origen en la necessitat de disposar de l'energia necessària i els terrenys preparats per a la fase preliminar pel 2027, una condició que no es donava a la Ribera d'Ebre. «Al final és el que busca la fase zero del projecte: tenir l'agilitat i rapidesa per donar cobertura a les necessitats que marcarà Europa en l'inici del funcionament de la gigafactoria», ha apuntat.
Álvzarez ha explicat que l'opció d'incorporar a la candidatura diversos emplaçaments, en aquest cas el de Madrid, per poder complir els terminis que marca la Unió Europea de cara els anys 2027 i 2028 ja estava «sobre la taula» prèviament.
«Necessitàvem un altre node que donés la capacitat de poder arribar a aquests terminis», ha afirmat. La previsió de les obres i els treballs per deixar preparats els terrenys no permetia arribar al 2027.
Tot i això, l'alcalde ha reiterat que la ubicació de el polígon del Molló «segueix sent el centre neurològic» de la candidatura de la gigafactoria d'IA i el punt que concentrarà «la inversió més gran». «L'únic que fa això també és donar-li molta més força al projecte de candidatura que presentarem a Europa», ha tancat.