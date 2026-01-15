TECNOLOGIA
Madrid s'afegeix a Móra la Nova per acollir una gigafactoria d'IA
El govern presentarà una candidatura conjunta amb una inversió publicoprivada que podria superar els 4.000 milions d'euros
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha anunciat aquest dimecres que el govern d'Espanya presentarà una candidatura perquè San Fernando de Henares (Madrid) i Móra la Nova (Ribera d'Ebre) acullin una de les futures gigafactories d'Intel·ligència Artificial (IA) de la Unió Europea (UE).
López ha explicat durant la seva intervenció al fòrum Spain Investors Day que la proposta espanyola serà una candidatura conjunta, que contempla aquesta instal·lació i una altra a Móra la Nova, ja anunciada el juny passat, dins d'un mateix projecte que espera superar els 4.000 milions d'euros.
Aquesta candidatura inclou un projecte multiseu, amb ubicacions a les localitats de Madrid i Tarragona i amb funcions complementàries en ambdues instal·lacions.
La Comissió Europea té previst llançar pròximament el concurs per triar, almenys, quatre instal·lacions en diferents Estats membres, per la qual cosa el govern d'Espanya llançarà aquesta candidatura conjunta amb l'objectiu d'aspirar a construir una d'aquestes quatre giga factories.
El ministre ha assegurat que, «en temps de divisió intencionada», aquest tàndem busca convertir Espanya «en un campió imparable de la IA» dins de la Unió Europea, en anunciar aquesta nova proposta.
La inversió publicoprivada conjunta per erigir aquesta giga factoria podria superar els 4.000 milions d'euros, segons ha explicat Óscar López, que ha dit que està «convençut» que Espanya serà seu d'una de les primeres gigafactories d'Europa, perquè estan «plens de visió i ambició».
«A la ubicació ja decidida de la localitat de Móra la Nova, a Tarragona, se suma el municipi de San Fernando de Henares per al projecte que presentarà l'Executiu al concurs de la Comissió Europea», diu el comunicat del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública.
Així mateix, el finançament de la gigafactoria es posarà en marxa a través d'un consorci publicoprivat en el qual hi participa, entre d'altres, la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT), dependent del ministeri.
Així, l'executiu presentarà aquestes dues propostes, dins de la mateixa candidatura, al concurs que la Comissió Europea té previst llançar properament per elegir, almenys, quatre instal·lacions en diferents Estats membres.
Les gigafactories seleccionades hauran d'estar operatives entre el 2027 i el 2028 i podran accedir a finançament comunitari.
Aquestes instal·lacions busquen dotar el continent d'una infraestructura estratègica que reforci la seva autonomia tecnològica i posicioni la UE al capdavant del desenvolupament de capacitats d'IA sobirana, sostenible i d'alt rendiment.