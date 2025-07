L'alcalde de Móra d'Ebre demana més eines per poder fer front a les ocupacions al municipi

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnés, comparteix la preocupació dels veïns arran dels blocs ocupats al municipi, on el seus ocupes, en algunes ocasions, provoquen «situacions de convivència complicades». I és que els veïns del casc antic de Móra d'Ebre van denunciar ahir públicament la situació d'inseguretat que viuen al barri des de fa tres anys, quan es va ocupar un dels edificis al carrer de Gràcia. Des de llavors asseguren que ja han patit tres incendis al bloc i diversos incidents relacionats amb tràfic de drogues i insalubritat.

La situació va arribar al límit després que la nit de dilluns hi hagués un incendi important a l'edifici situat al número 12 i es van haver de desallotjar els veïns de dos edificis propers per precaució. Com a conseqüència del foc, es va ensorrar part de la teulada i va afectar dues plantes. L'edifici es troba precintat ja que ara mateix no és habitable.

Segons explica l'alcalde, la nit de dilluns ell mateix va alertar als vigilants municipals que anessin cap a la zona quan va sortir de la Junta de Govern, ja que sentia molta olor a fum. Va ser minuts després quan va entrar una trucada al 112 alertant de l'incendi a l'edifici ocupat. El batlle es va traslladar fins la zona per acompanyar els veïns, molts dels quals no van dubtar en recriminar-li la situació d'inseguretat amb la que conviuen.

El batlle assegura a Diari Més que és conscient de la situació delicada que es viu al barri i que des de l'Ajuntament mantenen contactes amb el banc SAREB, que és el propietari de l'edifici. Aquest ja va actuar el passat mes de maig per fer una neteja en una terrassa de l'edifici que comportava problemes d'insalubritat. Segons el batlle, el fet que visquin famílies amb nens també dificulta al SAREB a desallotjar l'edifici.

«Estic informat de tot el que passa i vull millorar la situació al barri, però com a Ajuntament no tenim prou eines per actuar», confessa Biarnés, qui assegura que tan Serveis Socials, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Subdelegació de Govern són coneixedors del problema d'ocupacions al casc antic però que «les lleis dificulten que puguin fer alguna cosa» al ser un edifici de propietat privada. «La situació jurídica és complexa en aquests casos», expressa, «i la lentitud als jutjats no ajuda». Per això, demana «canvis estructurals en les lleis per poder actuar amb més força». «Molts cops sembla que des de l'Ajuntament no fem res, però no és així», lamenta.

El batlle explica que també ha tingut reunions amb els veïns de la zona per explicar com està procedint l'ajuntament i que en algunes de les trobades també han estat presents els vigilants municipals per explicar la seva tasca. Tot i això, els veïns no es mostren conformes ja que ells reclamen una solució ja.

Quatre pisos desallotjats

El 16 d'abril de 2024 es va procedir al primer desallotjament d'un dels baixos de l'edifici ocupat. A aquest el van seguir tres desallotjaments més el 30 de juliol de 2024 i el 28 de gener de 2025. A més es van col·locar portes antiocupes per evitar noves ocupacions. En el moment de l'incendi, només quedaven tres habitatges ocupats, dels qual es desconeix la situació jurídica.

Biarnés recorda que abans que l'edifici s'ocupés l'Ajuntament va actuar posant reixes i portes, però que els ocupes van trencar-ho per accedir a l'interior. En alguns dels pisos es van instal·lar famílies amb nens i d'altres persones vulnerables, les quals «compliquen» els desallotjaments.

El batlle afirma que cada cop que els veïns els alerten, els vigilants municipals acudeixen al lloc i en molts cops acompanyen als Mossos d'Esquadra durant les seves actuacions, que són els qui tenen més competències en seguretat.

A Móra d'Ebre fins ara hi havia dos edificis ocupats, un d'ells l'afectat per l'incendi. «Nosaltres fem seguiment, tenim identificats els ocupes i en quan els veïns ens truquen alertant d'algun incident acudim», assegura.

Situació de l'edifici incendiat

Arran de l'incendi els Bombers van precintar l'edifici del carrer de Gràcia fins a fer una valoració més exhaustiva dels danys. L'endemà del foc amb un dron van efectuar diverses revisions i al final s'ha determinat que, de moment, és inhabitable. Segons explica el batlle, els tècnics de la SAREB acudiran avui a valorar els danys i veure com s'haurà d'actuar.

Les famílies ocupes van poder entrar amb els cossos de seguretat per recollir les seves pertinences. A més, entre el departament de Serveis Socials i el Consell Comarcal estan analitzant la situació d'una de les famílies que té tres nens per veure com reubicar-los.

Set edificis buits

El municipi compta actualment amb set blocs de pisos buits repartits en diferents barris, la majoria propietat de bancs. Per a l'alcalde, una de les solucions seria que la Generalitat adquirís els blocs i els posés a disposició del municipi per a habitatge social. De fet, Biarnés assegura que ja li va comentar a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en una reunió a les Terres de l'Ebre. El batlle de Móra d'Ebre assegura que amb aquesta acció s'evitarien futures ocupacions i no s'hauria de construir des de zero nous habitatges. Des de la Generalitat, els van assegurar que ho estan estudiant.

Finalment, Rubén Biarnés vol demanar tranquil·litat als veïns assegurant que «des de l'Ajuntament dediquem tots els esforços perquè els veïns de Móra d'Ebre visquin en un poble segur».