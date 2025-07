Tercer incendi en menys de tres anys en un bloc ocupat a Móra d'Ebre

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

El veïns del casc antic de Móra d'Ebre estan farts. Farts de la inseguretat que viuen arran dels habitatges ocupats a la zona. L'última gota que ha fet vessar el got ha estat l'incendi que es va produir ahir a les 23.23 hores en un bloc de pisos situat al carrer de Gràcia.

Segons ha explicat una veïna al Diari Més, és tracta del tercer incendi que s'ha produït en aquest edifici. Ahir els veïns es van adonar de l'incendi a causa d'una gran explosió que es va produir a l'edifici i va provocar que els vidres de les finestres es trenquessin. Per això creuen que l'origen del foc es va produir a causa d'un càmping gas.

Com a conseqüència de l'incendi, els veïns de dos blocs van ser desallotjats i cap a les dues de la matinada, alguns van poder tornar a les seves cases. A excepció de l'edifici afectat que està precintat perquè és inhabitable. El foc va provocar que col·lapsés el sostre de la tercera planta, el qual va arrossegar el terra fins a la segona planta.

L'edifici ocupat afectat per l'incendi es troba precintat.Cedida

Tal com explica la veïna, l'edifici és propietat d'un banc i des de fa tres anys es troba ocupat per diverses persones. Des de la seva ocupació, la tranquil·litat s'ha acabat al barri i és que els veïns han de conviure amb el tràfic de drogues, brutícia, baralles, entre d'altres. Per això, l'incendi d'ahir no va sorprendre a ningú. «Això, ja era d'esperar», comentaven molts d'ells a peu de carrer.

Un altre incident es va produir fa cosa d'un mes quan un dels ocupes, begut i sota l'efecte de les drogues, va estar a punt d'atropellar amb el cotxe un vigilant municipal de Móra d'Ebre. Aquell dia hi va haver un fort desplegament de Mossos d'Esquadra per detenir-lo, ja que va iniciar una fugida passejant-se per les teulades de les cases.

Els veïns asseguren que viuen intranquils i que han denunciat la situació a l'Ajuntament de Móra d'Ebre i des d'allí els han assegurat que s'han posat diverses denúncies per desocupar l'habitatge. Tot i això, la comunitat de veïns no ha vist cap progrés i asseguren que la situació va a pitjor. Molts d'ells també han hagut de patir amenaces i insults per part dels ocupes.

Davant la inacció del govern municipal, els veïns estan preparant una manifestació per mostrar el seu malestar i denunciar els episodis d'inseguretat que estan vivint. Molts d'ells asseguren que les situacions viscudes el produeix un desgast psíquic enorme i que és «inaguantable» la situació.