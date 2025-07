El castell àrab més espectacular d’Espanya es troba en un dels pobles més bonics de Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

El Castell de Miravet, una joia històrica enclavada sobre un meandre del riu Ebre, ha estat destacat recentment per la revista Viajar com un dels enclavaments defensius més imponents de la península. Situat a l’encantador poble tarragoní de Miravet, aquesta fortalesa no només impressiona per la seva silueta sobre el turó, sinó també pel gresol de cultures que s’amaga entre els seus murs, des dels orígens andalusins fins la seva transformació templer en plena Edat Mitjana.

Aixecat originalment al segle IX pels musulmans, el castell formava part d’una xarxa de defensa del Califat de Còrdova. Les restes d’aquella època encara es conserven a la part inferior de la muralla i algunes estructures internes, testimonis de la seva importància estratègica durant els períodes de domini andalusí. Anys més tard, l'any 1153, el castell va ser conquerit per Ramón Berenguer IV i cedit a l’Ordre del Temple, que el va convertir en un dels millors exemples d’arquitectura militar templer del continent europeu.

El recinte es divideix en dues grans zones. L’anomenat recinte jussà, d’origen islàmic, conserva el seu traçat emmurallat amb més de 12.000 metres quadrats de superfície. En la part superior es troba el recinte sobirà, una estructura poligonal amb torres, contraforts i un pati d’armes entorn del qual s’organitzen estades com el refectori, les cavallerisses, una cisterna, l’església romànica i la mítica Torre del Tresor, carregada de llegendes i misteris.

Als peus de la fortalesa, el nucli antic de Miravet —conegut com Cap de la Vila— manté viva l’essència medieval. Carrers empedrats, cases que surten al riu i construccions històriques com l’Església Vella, aixecada sobre una antiga mesquita, ofereixen al visitant un passeig per segles d’història. La tradició terrissera, herència directa del passat islàmic, encara perdura en tallers locals on els artesans modelen el fang com es feia segles enrere.

L’entorn natural de Miravet és igualment captivador. El riu Ebre, amb el seu serpentejant recorregut, emmarca paisatges d’una bellesa gairebé intacta. Des del mirador de la Sanaqueta, les vistes del castell i el poble cap al vespre són una postal inigualable. A més, la vegetació de ribera i els senders que recorren l’entorn conviden a una connexió profunda amb la naturalesa.

Miravet conserva una de les seves tradicions més singulars: el pas del riu en el “Pas de la Barca”. Aquest transbordador sense motor, guiat únicament pel corrent de l’Ebre i la destresa del barquer, continua actiu i permet creuar el riu com es feia antigament. Una experiència que, juntament amb la visita al castell, converteix Miravet en un viatge inoblidable al passat.