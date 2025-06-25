Política
El Govern aprova una declaració de suport per ubicar una gigafactoria d'IA a Móra la Nova
El centre se situaria en un solar del polígon industrial El Motlló de titularitat de l'Incasòl
El Govern ha aprovat aquest dimarts una declaració de suport institucional a la proposta presentada per un consorci publicoprivat per a la creació d'una gigafactoria d'intel·ligència artificial (IA), en resposta a la crida d'interès per a la implantació d'aquestes instal·lacions publicada per la CE l'abril de 2025. El projecte, que compta amb el suport dels governs català i espanyol, proposa situar la gigafactoria en un solar del polígon industrial El Motlló de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, actualment de titularitat de l'Institut Català del Sòl. Es manifesta la voluntat del Govern de declarar d'interès general el projecte en el moment en què es formalitzi la proposta definitiva per part del consorci publicoprivat promotor.
Les IA gigafactories són infraestructures dissenyades per desenvolupar, entrenar i implementar models i aplicacions d'IA molt grans i a una escala sense precedents. Tenen com a finalitat proporcionar una infraestructura de computació d'IA d'alt nivell per a investigadors, empresaris i indústries europees.
Pep Santos Alasà
Catalunya disposa d'un ecosistema tecnològic dinàmic i capdavanter, amb el Barcelona Supercomputing Center (BSC), el Centre d'Anàlisi i Genòmica, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, el complex d'acceleració d'electrons (Parc de l'Alba Sincrotró), la Barcelona Cable Landing Station i altres iniciatives impulsades per projectes de col·laboració publicoprivada en àrees estratègiques com la salut, la ciberseguretat i la transformació dels serveis públics. Aquest ecosistema és clau per a la proposta d'ubicació a Catalunya de la candidatura de gigafactoria.