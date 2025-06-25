Tecnologia
Què és una gigafactoria d'IA? Descobreix el megaprojecte europeu a Móra la Nova
La Ribera d'Ebre podria acollir aquest gran projecte que tindria una inversió publicoprivada de 5.000 milions d'euros i estaria operatiu entre 2027 i 2028
Móra la Nova ha estat escollida per acollir una de les gigafactories d’intel·ligència artificial que es projecten a tot Europa. Un megaprojecte estratègic que promet revolucionar el sector tecnològic i generar centenars de llocs de treball al territori.
Què és una gigafactoria d'IA?
El terme "gigafactoria" s’ha popularitzat en els últims anys per descriure grans instal·lacions industrials altament especialitzades. Fins ara, s'associava principalment a la producció de bateries elèctriques, però en aquest cas, parlem d’una gigafactoria dedicada a la intel·ligència artificial (IA).
Aquestes infraestructures concentren enormes capacitats de càlcul i emmagatzematge, essencials per entrenar models d'IA d'última generació, com ara assistents virtuals, sistemes de reconeixement d’imatges o eines de predicció avançada.
S'espera que aquests grans centres de dades contin amb uns 100.000 chips d'IA d'última generació.
El projecte europeu que arriba a Móra la Nova
La futura gigafactoria d’IA de Móra la Nova forma part d’una estratègia europea per reforçar la sobirania tecnològica del continent i reduir la dependència de grans empreses nord-americanes i asiàtiques.
Segons les primeres informacions, la planta comptarà amb:
- Supercomputadors d’alta capacitat.
- Centres de dades amb sistemes de refrigeració eficients.
- Espais destinats a la investigació i la innovació en IA.
Fonts de la Moncloa assenyalen a El País que si fos elegida, la inversió per a aquest projecte arribaria als 5.000 milions d'euros i provenia tant de fonts públiques com privades.
Impacte per al territori
El projecte no només suposa un pas endavant per a la tecnologia europea, sinó també una oportunitat per a la Ribera d’Ebre. Es preveu la creació de centenars de llocs de treball directes i indirectes, així com una dinamització econòmica que podria atreure noves empreses vinculades al sector tecnològic.
Aquesta inversió podria convertir Móra la Nova en un referent tecnològic al sud de Catalunya i potenciar la formació de professionals locals en àmbits com la informàtica, la ciberseguretat i la gestió de dades.
Per què a Móra la Nova?
Es tracta d'un tema estratègic: la ubicació escollida compta amb condicions importants com la disponibilitat de terreny i potència elèctrica necessària en un espai proper a la Factoria d'IA de Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), un dels grans nodes europeus en computació d’altes prestacions.
Dates
Després de la selecció de les seus escollides, aquests centres hauran d'estar operativus entre 2027 i 2028.