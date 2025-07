El preciós poble de Tarragona que és ideal per visitar durant Setmana Santa

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Si estàs buscant un destí tranquil i encantador per visitar durant aquesta Setmana Santa, Miravet, a la Ribera d’Ebre, pot ser un lloc ideal. Aquest pintoresc poble d’una mica més de 680 habitants, banyat per les aigües de l’Ebre, ofereix un respir de l’atrafegament diari i es presenta com una autèntica joia de la regió.

Miravet és conegut pel seu bonic nucli antic, amb carrers empedrats i cases de pedra de colors vibrants. A dalt, s’alça l’imponent Castell de Miravet, una fortalesa del segle XII que domina el paisatge i ofereix vistes espectaculars del riu Ebre. El castell, considerat un dels millors exemples d’arquitectura militar a Espanya, va ser erigit sobre una antiga estructura andalusina i va exercir un paper crucial durant l’Edat Mitjana.

El nucli antic, també conegut com Cap de la Vila, té un aire medieval que transporta als visitants a una altra època. Els seus carrers estrets i aixecats, amb habitatges construïts sobre la roca, conviden a perdre’s en la seva història. A la part baixa del poble, al costat del riu, es poden veure els tradicionals llaguts, embarcacions típiques de la zona, i l’església vella renaixentista, que originalment va ser una mesquita àrab.

A més de la seva rica història, Miravet és un lloc ideal per a gaudir de la gastronomia local. Durant la Setmana Santa, plats tradicionals com la clotxa (pa amb tomàquet, all i areng) i la coca de recapte (empanada farcida de botifarra o sardines) són imprescindibles per assaborir l’essència de la Ribera d’Ebre.

Per a aquells que desitgin explorar el seu entorn natural, Miravet no decep. Durant la primavera, el paisatge es vesteix de colors vibrants, i el clima suau convida a gaudir d’activitats a l’aire lliure. Els amants del senderisme poden recórrer la Ruta de les 3Ces, i els més interessats en la geologia poden visitar les impressionants Coves Meravelles a Benifallet.

Tanmateix, la gran joia natural de la zona és la Reserva Natural de Sebes, un espai protegit que ofereix una bellesa única. Miravet és, sens dubte, un destí perfecte per a aquells que busquin una escapada tranquil·la, rica en història, gastronomia i naturalesa, durant la Setmana Santa.

Com arribar a Miravet des de Tarragona?

Per arribar a Miravet, els viatgers poden optar per dues rutes principals. La primera és agafar la nacional N-420, que ofereix un recorregut per l’interior. La segona opció és optar per l’AP-7, A-7 o l'N-340, que recorren la costa, i ofereixen vistes panoràmiques del mar Mediterrani. En aquesta segona ruta, s’ha d’arribar fins a l’Hospitalet de l’Infant, des d’on es continua cap a Móra agafant la C-44 i després la C-12, que porta directament fins a Miravet.