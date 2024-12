«Hem demostrat que un pa fet en un poble de l'Ebre pot ser millor que un de Barcelona o Madrid»

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

La pastisseria Larrosa, de Flix, elabora un dels millors pans del país. De fet, l'establiment, ubicat en la plaça del Mercat del municipi ebrenc, ha passat a formar part del llistat de Los 50 Panader@s Top de Espanya 2024, un rànquing que recull les 50 fleques amb el millor pa de l'Estat.

El seu propietari, Pau Carranza, assegura que ha estat tot un «orgull» rebre aquest reconeixement i poder posar el seu granet de sorra per posar així «el municipi de Flix en el mapa». «Sempre escolto que un pa elaborat en un forn dels Pirineus, Madrid o Barcelona ha de ser de major qualitat, però nosaltres hem demostrat que no és així», assegura Carranza.

Enguany, la Ruta de Los 50 Panader@s ha disposat d'un jurat d’experts format per Eduardo Úbeda, Manuel Flecha, Florindo Fierro, Pere Fabregà i Carlos Martín. La valoració es va realitzar a través d’un sistema de tastos anònims en funció de diversos criteris com la imatge, el visual, la forma, la grenya, la cocció, l’aroma, el sabor i l’estructura en boca del pa.

«Des de la nostra pastisseria reivindiquem que un pa ha de ser saludable, amb una massa mare de qualitat, una llarga fermentació i un bon sabor», explica el propietari de la pastisseria Larrosa, qui va recollir el premi en un acte que es va celebrar a Madrid. «Viure en un poble de les Terres de l'Ebre no és sinònim de fer les coses pitjor, és un orgull que vingui gent de fora a comprar el nostre pa», conclou Carranza.

A més d'aquest reconeixement, la pastisseria Larrosa ha rebut altres reconeixements com és el cas, per exemple, al millor pastís de formatge de Catalunya (2024), al millor pa de Sant Jordi (2022) i va ser finalista al millor tortell clàssic de reis l'any 2022. Aquest any també ha aconseguit la segona posició al millor pa de Sant Jordi.

Tot i això, la demarcació de Tarragona disposa d'un altre forn que també compta amb aquesta distinció. Es tracta de La Baguet, una fleca situada a la rambla Joan Maragall del Morell, que porta des de l’any 1995 fent pa artesà i dolços de proximitat i que, com la pastisseria Larrosa, també ha rebut diverses distincions.

«El pa de La Baguet torna a estar entre els millors pans d’Espanya. Ens sentim molt orgullosos d'estar entre els millors forners d’Espanya. El nostre forner Martí Fortuny ha rebut aquest premi a Madrid amb moltíssima il·lusió», han explicat, a través de les seves xarxes socials, els propietaris de la fleca del Morell.