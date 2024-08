L'hospital de Móra d'Ebre, el millor de Catalunya en qualitat de descans dels pacients

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) ha rebut la millor nota dels hospitals de Catalunya respecte a la qualitat del descans de les persones ateses, segons l'enquesta de satisfacció Plaensa, del Servei Català de Salut.

A la pregunta 'què li va semblar la tranquil·litat per descansar i dormir a la nit (sorolls, llums, canvis de torn, medicació)?', el 93,1 % dels usuaris enquestats de l'hospital de Móra d'Ebre va respondre de manera positiva. La mitjana del conjunt dels centres catalans és del 79,5 %.

L'hospital tarragoní es va sumar el 2021 al projecte SueñOn de l'Institut Carles III, l'objectiu del qual es promoure el descans de les persones ingressades mitjançant mesures organitzatives, de sensibilització i d'atenció.

Una de les mesures que ha implementat és l'adequació de material de les unitats d'hospitalització per disminuir el soroll al torn de nit, com, per exemple, la substitució de les rodes dels carros de constants o de cuina per reduir el soroll durant el seu ús habitual.

També ha establert un fotoperíode per diferenciar el dia de la nit i ha efectuat canvis organitzatius en els horaris d'aplicació de les cures d'infermeria durant el torn de nit.

Així mateix, ha incorporat una infermera d'extracció d'analítiques que permet que no s'hagi d'avançar l'hora d'inici de les tasques habituals del matí, respectant així el descans nocturn fins a les 07.00 hores.

A més, ha instal·lat un nou sistema de timbres i sensors de moviment als llits, que permeten fer seguiment d'algunes persones ateses amb un alt nivell de dependència i amb necessitats complexes, sense necessitat d'encendre tots els llums de l'habitació.

Així mateix, ha reduït el nombre ingressos en horari de 00:00 a 06:00 hores del 45 % del 2019 al 18 % actual.

