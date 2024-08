Ensurt per l'explosió d'un esprai antimosquits a una casa de Riba-roja d'Ebre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge a la matinada els Bombers de la Generalitat han rebut un avís per una explosió d'un esprai antimosquits en un habitatge unifamiliar a Riba-roja d'Ebre. L'avís l'han rebut a les 5.16 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb una dotació.

Allà han revisat l'habitatge i no han trobat ni foc ni fum. Tampoc han trobat cap substància en l'aire del domicili. No obstant això, la dona que ha avisat al cos ha hagut de ser traslladada a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre per ser revisada, ja que es trobava molt nerviosa.

Et pot interessar: