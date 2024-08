Rescaten dues persones desorientades al Barranc de la Foix, a Tivissa

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van rescatar la matinada de dijous a dos excursionistes desorientats al Barranc de la Foix, a Tivissa. El telèfon 112 va rebre un avís a les 23.48 hores on dues persones alertaven que estaven al camí de la via ferrada però no sabien com tornar al cotxe.

Els Bombers van activar tres dotacions terresstres i efectius del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) que es van desplaçar a la zona, tot i que, finalment, aquests no hi van haver d'actuar.

Cap a les 00.21 hores, els bombers van localitzar les llums dels seus frontals, i poc després hi van trobar-los al Coll de la Llena. Com que estaven sans i estalvis, els bombers els van acompanyar fins el seu vehicle.

