Espectacular incendi de contenidors a Reus

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada de dimecres en un incendi a Reus. Els fets van passar a les 00.51 i es van desplaçar cap a l'urbanització Mas Carpa amb una dotació terrestre.

Allí els bombers van haver d'extingir un foc de tres contenidors que hi havia al carrer. El foc ja estava molt expandit i hi havia molta flama. L'incendi va crear molta expectació entre els veïns de la zona per l'espectacularitat del foc. Cap persona va resultar ferida i només hi va haver més danys materials que els propis contenidors.

