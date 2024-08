Buhos i la Fúmiga, dos dels plats forts del programa de la Festa Major d’Ascó

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Concerts, activitats lúdiques i tradició es donaran la mà a la Festa Major d’estiu d’Ascó. Els asconencs i asconenques esperen amb moltes ganes que arribi demà perquè comença la Festa Major del municipi que durarà fins al diumenge 25 d’agost. «Un any més ens trobem a les portes de la nostra Festa Major, uns dies que per nosaltres, així com per les persones que visiten el nostre poble, són els més esperats de l’estiu», assegura la regidora de festes, Natividad Parramón.

El repic de campanes i enlairada de coets anunciaran l’inici de la Festa Major d’Ascó 2024 demà a les 12 hores. Aquest any, el pregó de les festes vindrà a càrrec de M. Dolors Jornet. «Estic molt contenta i alhora nerviosa, però evidentment amb moltes ganes de poder compartir amb tots vosaltres un moment tan especial per a mi», explica Jornet. Seguidament, tindrà lloc el comiat de les pubilles i hereus d’Ascó 2023 i la proclamació de les pubilles i hereus 2024.

Durant els cinc dies de festa, els asconencs i asconenques i la gent que visiti el municipi podrà gaudir de tota mena d’activitats i actes per a tots els públics. «Ens han preparat actes per a tothom, i la millor manera de fer poble és precisament participar, compartir moments i crear records inesborrables», afegeix el regidor de cultura, Josep Maria Raduà.

Les nits de divendres i dissabte, el Festival Ascó Batega portarà a Buhos, la Nit del Canet i Dj Jow Moor, el divendres 23, i La Fúmiga, Amics de Manel i Dj Pau Brull, la nit del dissabte 24.

El divendres a les 12 hores estarà marcat per les curses de natació que se sumaran a la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple per recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia. A continuació, hi haurà un tobogan inflable aquàtic pels més petits.

Dissabte destaca la Diada Castellera amb els Xiquets de Reus, a les 17.30 h a la plaça de l’Església. Les activitats i els actes acabaran amb la fi de festa amb l’Orquestra Mimalaya i el Dj Jony el diumenge.

Et pot interessar