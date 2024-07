33 positius en drogues en un control dels Mossos aquest diumenge a la C-12 a Flix

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van desplegar aquest diumenge un control de drogues i alcohol a la carretera C-12 al seu pas per Flix (Ribera d'Ebre), coincidint amb la celebració del Monegros Desert Festival i un gran volum de desplaçaments a les carreteres de les Terres de l'Ebre. Durant el control, es van fer 83 proves de drogues, 33 de les quals van donar positives, 31 amb sanció administrativa i 2 amb responsabilitats penals. També es van fer 112 proves d'alcoholèmia, dues de les quals van donar positives, una administrativa i una penal. També hi va haver dos detinguts, un per tinença d'armes prohibides i un altre per un requeriment judicial.

Durant el control, també es van presentar 20 denúncies per tinença de drogues o substàncies estupefaents, una denúncies per tinença d'armes prohibides.

El control es va fer entre les deu del matí i les nou del vespre de diumenge. Segons informen els Mossos, en els darrers dos anys, coincidint amb aquest festival i altres dates similars, ja es van detectar i denunciar conductors per conduir sota els efectes de les drogues. En concret, 21 el 2022 i 36 el 2023.

