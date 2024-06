Intervenen prop de mitja tona de llentiscle a l'Ametlla de Mar

Durant una patrulla habitual de les realitzades per agents especialistes fiscals de l’Ametlla de Mar, va ser detectada una furgoneta que circulava per la N-340 que va cridar l’atenció de la patrulla, ja que a simple vista es podia observar que portava una càrrega amb un pes excessiu.

Per tal de comprovar quin material era transportat al vehicle, es va procedir a donar l’alto al mateix i es va inspeccionar l’interior de la furgoneta, on es va trobar una quantitat considerable d’arbust llentiscle (pistacea lentiscus)

En comprovar que el conductor no aportava cap tipus d’autorització, ni donava explicacions clares d’on havia recollit les plantes, els agents van optar per intervenir tota la càrrega i formalitzar denúncia als Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l’Ebre

Posteriorment, tot el material intervingut es va entregar a la Deixalleria Municipal de l’Ametlla de Mar, on després de la seva pesada es va comprovar que la furgoneta transportava 480 kg d’arbust llentiscle, deixant-lo al lloc per a la seva destrucció.

El llentiscle és una planta silvestre que creix als boscos de Catalunya, té un fruit roig que conserva l’olor durant bastant temps i un fulla verda perenne que aguanta sense caure llargs períodes.

Diferents col·lectius relacionats amb la protecció del medi ambient, sindicats agrícoles, ajuntaments etc. venen denunciant el permanent espoli de llentiscle que pateixen les zones rurals de Catalunya i especialment Tarragona.

Aquesta activitat clandestina, genera milions d’euros en economia submergida i al seu torn pot generar certa sensació d’inseguretat en els petits nuclis de població aïllada de l’entorn rural, ja que les persones utilitzades per a aquesta tasca s’introdueixen en propietats privades i amb els seus treballs de recol·lecció clandestina, deixen al medi natural roba, gomes de plàstic, llaunes etc., en definitiva, deixalles que poden afectar al medi natural i augmentar el risc d’incendi forestal.

Està molt demandat al mercat floral, per fer rams decoratius o corones funeràries, sent també utilitzat al sector farmacèutic per fer cosmètics, productes d’ortodòncia o complements alimentaris, tenint com grans consumidors els països del centre i nord d’Europa.

