Desmantellen un punt d'emmagatzematge de marihuana a Salou amb 50 quilos de cabdells per valor de 250.000 euros

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys com a presumpte responsable d'un punt d'emmagatzematge de droga a Salou. Els fets van tenir lloc aquest dimarts al migdia, quan el cos policial va rebre l'avís d'unes persones sospitoses a les immediacions d'un edifici del Cap de Salou.

Els agents van seguir un home fins a l'interior de l'edifici on van observar diverses bosses amb grans quantitats de marihuana. Posteriorment, van escorcollar el domicili de l'arrestat, on van trobar més de 50 quilos de cabdells de marihuana envasats i preparats per a la seva distribució, una balança de precisió, dues màquines per envasar i documentació.

Segons fonts policials, el valor de la droga intervinguda tindria un valor aproximat de 250.000 euros.

La investigació continua oberta per determinar l'origen i destinació de la substància estupefaent. El detingut passarà en les pròximes hores a disposició judicial, acusat d'un delicte contra la salut pública

