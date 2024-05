Extingit l'incendi a la Palma d'Ebre que ha afectat 7,79 hectàrees

Els Bombers han donat per extingit poc abans de les set de la tarda d'aquest divendres l'incendi forestal declarat a la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre) ahir a dos quarts de deu de la nit. El foc ha afectat 7,79 hectàrees. Segons ha explicat el cos d'emergències, ha estat un foc de vent empès pel Ponent i que ha presentat des del primer moment un comportament d'alta intensitat a causa de la sequera present a la zona.

Les flames evolucionaven en direcció est deixant el nucli urbà a la cua de l'incendi, que s'ha generat en una zona de turons i barrancs amb uns desnivells de fins a 150 metres. Els Bombers hi han treballat amb una trentena de dotacions. Al matí s'han activat cinc mitjans aeris i Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF). A prop del foc hi havia una casa de segona residència i una granja de porcs, que no s'han vist afectades.

