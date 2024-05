Estabilitzat un incendi a La Palma d'Ebre que ha cremat 9 hectàrees

Els Bombers han estabilitzat cap a les cinc de la matinada un incendi forestal declarat a les 21.35 hores a La Palma d'Ebre. Els bombers han treballat en una zona d'unes nou hectàrees i el potencial arribava a les 70.

Segons han explicat el cos d'emergències, ha estat un foc de vent empès pel Ponent i que ha presentat des del primer moment un comportament d'alta intensitat a causa de la sequera present a la zona. Les flames evolucionaven en direcció est deixant el nucli urbà a la cua de l'incendi, que s'ha generat en una zona de turons i barrancs amb uns desnivells de fins a 150 metres.

Els Bombers hi han treballat amb una trentena de dotacions. Al matí s'han activat cinc mitjans aeris i Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF).

La zona cremada conté pins i matolls, i els focus secundaris llençats a desenes de metres han pres amb facilitat i feien avançar les flames.

A prop del foc hi havia una casa de segona residència i una granja de porcs, que no s'han vist afectades. El nucli urbà podria haver estat compromès en cas que l'incendi s'hagués obert, per això els treballs d'extinció han estat molt intensos a la cua, que a les 2.59 hores ja no avançava. A aquesta hora també s'ha estabilitzat el flanc dret, que havia saltat una pista i que ha creat una illa cremada a uns 60 metres del perímetre original.

Aquest matí, s'han activat dos avions de vigilància i atac, dos helicòpters bombarders i un helicòpter de comandament.

Durant aquest divendres continuaran els treballs per apagar totalment les flames i donar l'incendi per controlat.

