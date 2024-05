La dissetena edició de Litterarum atreu 4.500 persones a Móra d'Ebre i encara l'any vinent amb ganes de seguir creixent

Litterarum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre, tanca la dissetena edició aquest diumenge batent el seu propi rècord d'assistència amb 4.500 persones.

En un exercici d'ambició, l'organització vol seguir creixent en pròximes edicions per ser una fira reconeguda arreu dels Països Catalans i ampliar el tipus de públic.

Una seixantena de programadors han participat a la fira per copsar les tendències actuals del sector i preparar la següent temporada cultural. «És una mina per trobar espectacles», ha afirmat el tècnic de cultura de la Ràpita, Pau Lleixà, qui ha posat l'accent en la qualitat de les obres. Per la seva part, la 21a Fira del llibre ebrenc ha registrat vendes similars a l'any passat, quan es van comprar 900 llibres.

Amb versos musicats de Miquel Martí i Pol, Coloma Bertran al violí i Lia Sampai a la guitarra i amb veu han protagonitzat l'acte de cloenda de Litterarum a la plaça de Dalt de Móra, epicentre de la dissetena edició de la fira.

La proposta d'actuar davant un públic professional mesclat amb amateur ha estat un «repte» però també una «oportunitat» per aquesta parella artística, que ha presentat l'obra 'Desolació', guanyadora de la beca de creació 'Estiu a la Fàbrica'.

Precisament la possibilitat de donar-se a conèixer a la vegada entre programadors i espectadors sense perdre el contacte directe amb el públic és un dels beneficis que ha destacat un altre dels artistes que ha actuat Litterarum aquest diumenge, en Lluís Valenciano, de la companyia Myotragus Teatre.

Més enllà d'actuar, Valenciano ha posat en relleu l'oportunitat que representa la fira per veure altres propostes artístiques i relacionar-se amb professionals de diferents àmbits culturals.

Un punt de trobada per a professionals, públic i artistes

Enguany, la fira ha acollit una seixantena de programadors culturals de les Terres de l'Ebre i la resta de Catalunya, que s'han acostat fins a Móra d'Ebre per veure propostes d'espectacles literaris pensats per a infants i joves.

És el cas del tècnic de cultura de la Ràpita, Pau Lleixà, qui veu Litterarum com una cita indispensable per tenir en compte espectacles de cara a la següent temporada a l'auditori Sixto Mir.

La representativitat ebrenca i els continguts literaris són dos dels factors que Lleixà té en compte a l'hora d'escollir una proposta o altra, si bé reconeix que l'edició d'enguany ha estat «una de les més potents» en termes de qualitat. «Marxo amb la bossa plena», ha celebrat.

Pel que fa a la Fira del llibre ebrenc, les vendes registrades en aquesta 21a edició s'han situat a nivells similars a l'any passat, quan es van comprar 900 llibres i s'han fet una trentena de presentacions d'obres d'autors ebrencs.

En canvi, ha augmentat el nombre de biblioteques que han aprofitat l'ocasió per adquirir obres en aquesta fira. En total, 27 equipaments han actualitzat el seu fons coincidint amb l'esdeveniment.

Rècord de visitants i professionals

D'aquesta manera, després de tres dies intensos d'espectacles literaris, presentacions de llibres, taules rodones i tallers, Litterarum ha donat per tancada la dissetena edició superant totes les dades registrades l'any passat.

El públic, majoritàriament familiar, ha tornat a respondre a la crida de l'organització i ha omplert els carrers de Móra d'Ebre, que han rebut 4.500 persones al llarg de tot el cap de setmana.

També s'ha incrementat el nombre de professionals que han acudit a la fira, que s'ha elevat fins a la seixantena de programadors culturals. El maridatge literari al castell de Móra, per la seva part, va exhaurir les 200 localitats una setmana abans de la seva celebració.

En aquest context, la directora de la fira, Gemma Sastre, ha qualificat de «gran èxit» l'edició d'enguany i ha asseverat que la voluntat és la de «seguir creixent», tant en repercussió com en assistents.

Es tracta d'una expectativa compartida des de l'Ajuntament de Móra d'Ebre; l'alcalde Rubén Biarnés ha assegurat que treballaran amb per afavorir que la fira continuï augmentant la presència en els circuits culturals dels Països Catalans.

Així, posen la mirada especialment a les administracions superiors, si bé ha reconegut que de moment no s'han iniciat converses, que es preveuen que s'engeguin a partir de la setmana vinent.

Pel que fa a les ubicacions de Litterarum, l'organització estudiarà si augmenta els espais on dur-se a terme, encara que manté que la plaça de Dalt de Móra d'Ebre continuarà acollint el gruix principal de la programació.

