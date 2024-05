Adif adaptarà les instal·lacions de seguretat de l’estació de Flix a la futura configuració de vies

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat dos contractes per 25,6 milions d’euros (IVA inclòs), a través d’Adif, per adaptar set estacions del corredor d’ample convencional Saragossa-Tarragona -per Lleida i Casp- al trànsit de trens de mercaderies de fins 750 metres de longitud.

Aquests treballs impulsaran la interoperabilitat del transport ferroviari de mercaderies a fi de promoure una quota més gran i avançar en un model més competitiu i sostenible. Cal tenir en compte que a Europa els trens de mercaderies tenen una mesura estàndard de 750 metres de longitud.

El primer dels contractes, amb una inversió de 9,4 milions d’euros, es destina a les estacions de Juneda i Raimat, ambdues a la província de Lleida. Abordarà l’ampliació fins els 750 m de longitud útil de les vies d’apartat per fer possible l’estacionament d’aquest tipus de trens de mercaderies, reforçant així l’eficiència i les prestacions del trajecte Saragossa-Lleida-Tarragona. Els treballs seran realitzats per l’UTE integrada per ASCH Infraestructuras y Servicios i Dalawa Construcciones e Ingeniería.

L’altre contracte, per valor de 16,1 milions d’euros, es destina a la renovació de les instal·lacions de seguretat de les estacions de Fuentes de Ebro, Chiprana i Nonaspe (Saragossa), La Puebla de Híjar (Terol) i Flix (Tarragona), en el trajecte Saragossa-Casp-Tarragona. La finalitat d’aquesta actuació és adaptar les instal·lacions a la futura configuració de vies, després de les obres d’ampliació a 750 m adjudicades recentment als apartadors.

L’adaptació de les instal·lacions de seguretat comprèn la modificació dels enclavaments, la reconfiguració de la posició de senyals i circuits de via i la instal·lació o desplaçament de noves desviacions. Així mateix, s’actuarà en els sistemes del CTC (Control del Trànsit Centralitzat) de Saragossa. Aquestes obres les executarà l’empresa Siemens Rail Automation.

Aquestes inversions se sumen a les que el Ministeri, a través d’Adif, ha adjudicat recentment per a l’ampliació de vies d’apartat a les estacions d’Almudévar, Selgua i Marcén-Poleñino, a Osca. Mentre que, en una altra estació de la província de Tarragona, la de Vilaverd, els treballs d’ampliació de via ja han acabat.

Impuls a la intermodalitat

Aquests treballs s’emmarquen al conveni subscrit entre Adif, Ports de l’Estat i l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) per impulsar el trànsit ferroviari de mercaderies amb el Port de Barcelona, aprofitant les sinergies entre el transport marítim i ferroviari.

El Ministeri treballa en el desplegament dels serveis d’Autopista Ferroviària en el trajecte Saragossa-Lleida-Tarragona, el de més demanda a la xarxa ferroviària, amb més de 100 circulacions/setmana per sentit. Aquests serveis seran clau per al desenvolupament de la intermodalitat a la Península i els trànsits entre Europa i el Marroc.

Aquesta actuació comptarà amb finançament europeu mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU.

