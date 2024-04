Liciten l'última fase del projecte de renovació quirúrgica de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre

El Departament de Salut ha tret a licitació la tercera i última fase del projecte de reforma de l'àrea quirúrgica de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. El contracte, amb un import de 2 milions d'euros, preveu l'adequació i renovació dels dos quiròfans que resten per tal de completar la reforma d'aquest espai del centre.

L'actuació arriba després d'una primera fase centrada en una nova àrea d'adaptació al medi per la Cirurgia Major Ambulatòria, l'Àrea de gabinets d'endoscòpia i de cirurgia menor i una nova sala d'actes; i d'una segona fase marcada per les obres d'ampliació i millora de l'àrea d'esterilització, amb equipament nou, així com l'adequació del quiròfan número 3 i la nova sala de parts humanitzada.

