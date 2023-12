Èric Vinaixa desgrana el seu món interior al seu setè treball 'Les mil cares de la nit'

El cantant miravetà Èric Vinaixa ha estrenat el seu setè disc, 'Les mil cares de la nit', on desgrana tot el seu món interior ple de clarobscurs i llums. El treball, el primer gestat íntegrament a Miravet (Ribera d'Ebre), inclou dotze temes on Vinaixa plasma una "fotografia emocional" i experimenta amb noves sonoritats per fugir de l'entreteniment i abraçar els sentiments de l'autor. Així, l'àlbum proposa a l'oient una escolta pausada per posar atenció en les textures i detalls tant de les lletres com de les melodies. La sala Luz de Gas de Barcelona acollirà l'estrena de 'Les mil cares de la nit' el pròxim 2 de febrer i malgrat que la gira encara no està tancada, Vinaixa ha avançat que ja té tancades dues dates més a les Terres de l'Ebre.

Allunyat de la voluntat de fer un disc comercial, Èric Vinaixa ha optat per escoltar les seves emocions en la foscor de la nit i traslladar-les en una dotzena de cançons on repassa des de les pors fins a les alegries que l'han marcat en els darrers tres anys. El resultat ha estat 'Les mil cares de la nit', un treball que defineix com "preciosista" i "elegant", amb un sentit "estètic, emocional i energètic". De fet, recomana a l'oient que es prengui el seu temps per gaudir del disc "de dalt a baix" i endinsar-se en els detalls que formen part del que ha estat el seu cinquè àlbum en solitari.

En el procés creatiu del treball, Vinaixa es reconeix com una persona "molt nocturna", que aprofita la calma de les matinades per desenvolupar idees i acords que acaba teixint en temes de diferent temàtica, com la visualització de les lluites LGTBIQ+ a 'La petita Su' o l'angoixa viscuda arran d'un diagnòstic mèdic que tracta la cançó 'Incert'. "Escric musicalment i a nivell de lletres sobre allò que a mi em remou; em remouen les meves coses però també amb les que empatitzo. Per fer això t'has d'obrir en canal i a vegades te destrossa emocionalment, és un procés complicat", ha assenyalat a l'ACN.

Per conciliar la vida artística amb la familiar, Vinaixa admet que el suport del seu entorn al llarg dels mesos més intensos de composició ha estat clau. "Me respecten bastant, per sort la meva vida artística no és així 365 dies l'any, però quan tinc aquestes fases creatives, ni em busquen. A vegades, estic de cos present i amb la mirada perduda", ha apuntat.

El disc 'Les mil cares de la nit' va gestar-se entre el novembre de 2022 fins al maig d'enguany, mentre que s'ha gravat al juliol. "Quan entres a l'estudi, és la bogeria màxima. És molt senzill saber quan has de parar; quan allò t'emociona", ha defensat.

Pel que fa a les sonoritats incloses en el treball, l'artista ha mesclat melodies noves amb d'altres que acumulaven fins a quinze anys de vida, amagades en un calaix. D'aquesta manera, l'autor explora amb noves sonoritats, tot combinant patrons pop amb els quals no havia treballat mai, així com l'ús de sintetitzadors atmosfèrics per crear textures musicals.

Tornar a casa per recuperar una forma de treballar

El retorn al seu poble natal, Miravet, també li ha permès comptar amb el suport emocional i musical de companys de professió, com Marc Sendra, Julio Pérez, Gerard Masip o l'Albert Greenlight. "Arribava al local d'assaig a Ginestà, els ensenyava un tema i l'escoltaven. A partir d'aquí, tocaven i s'expressaven, de manera que molts dels arranjaments són més seus que no pas meus", ha asseverat.

A partir de la gravació d'aquests assajos, Vinaixa muntava els temes des de casa, on li sumava textures que han acabat convertint-se en una dotzena de cançons, onze de les quals són en català. Com és habitual en la seva trajectòria, una d'elles està escrita en anglès, en un exercici que fuig "de l'esnobisme" i que juga amb la sonoritat de l'idioma.

Malgrat que 'Les mil cares de la nit' ja ha sortit al mercat tant en format físic com digital, caldrà esperar fins principis de l'any vinent per veure a Vinaixa damunt d'un escenari. Concretament, serà el 2 de febrer a la sala Luz de Gas de Barcelona, on com en anteriors ocasions, farà la presentació del treball. L'actuació s'emmarca en el festival Barnasants, en un espai íntim amb un aforament màxim d'un miler de persones. De moment, està a punt de tancar dues dates més a les Terres de l'Ebre i obre contractació per ampliar les cites de la gira.