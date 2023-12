Èric Vinaixa desgrana su mundo interior a su séptimo trabajo 'Les mil cares de la nit'

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El cantante de Miravet Èric Vinaixa ha estrenado su séptimo disco, 'Les mil caras de la noche', donde desgrana todo su mundo interior pleno de claroscuros y luces. El trabajo, el primero gestado íntegramente en Miravet (Ribera d'Ebre), incluye doce temas donde Vinaixa plasma una "fotografía emocional" y experimenta con nuevas sonoridades para huir del entretenimiento y abrazar los sentimientos del autor. Así, el álbum propone al oyente una escucha pausada para prestar atención en las texturas y detalles tanto de las letras como de las melodías. La sala Luz de Gas de Barcelona acogerá el estreno de 'Les mil caras de la noche' el próximo 2 de febrero y aunque la gira todavía no está cerrada, Vinaixa ha adelantado que ya tiene cerradas dos fechas más en las Terres de l'Ebre

Alejado de la voluntad de hacer un disco comercial, Èric Vinaixa ha optado para escuchar sus emociones en la oscuridad de la noche y trasladarlas en una docena de canciones donde repasa desde los miedos hasta las alegrías que lo han marcado en los últimos tres años. El resultado ha sido 'Les mil cares de la nit', un trabajo que define como "preciosista" y "elegante", con un sentido "estético, emocional y energético". De hecho, recomienda al oyente que se tome su tiempo para disfrutar del disco "de arriba abajo" y adentrarse en los detalles que forman parte de lo que ha sido su quinto álbum en solitario.

En el proceso creativo del trabajo, Vinaixa se reconoce como una persona "muy nocturna", que aprovecha la calma de las madrugadas para desarrollar ideas y acuerdos que acaba tejiendo en temas de diferente temática, como la visualización de las luchas LGTBIQ+ a 'La pequeña Su' o la angustia vivida a raíz de un diagnóstico médico que trata la canción 'Incierto'. "Escribo musicalmente y a nivel de letras sobre aquello que a mí me remueve; me remueven mis cosas pero también con las que empatizo. Para hacer eso te tienes que abrir en canal y a veces te destroza emocionalmente, es un proceso complicado", ha señalado a la ACN.

Para conciliar la vida artística con la familiar, Vinaixa admite que el apoyo de su entorno a lo largo de los meses más intensos de composición ha sido clave. "Me respetan bastante, por suerte mi vida artística no es así 365 días el año, pero cuando tengo estas fases creativas, ni me buscan. A veces, estoy de cuerpo presente y con la mirada perdida", ha apuntado.

El disco 'Les mil caras de la noche' se gestó entre noviembre de 2022 hasta mayo de este año, mientras que se ha grabado en julio. "Cuando entras en el estudio, es la locura máxima. Es muy sencillo saber cuándo tienes que parar; cuando aquello te emociona", ha defendido.

Con respecto a las sonoridades incluidas en el trabajo, el artista ha mezclado melodías nuevas con otros que acumulaban hasta quince años de vida, escondidas en un cajón. De esta manera, el autor explora con nuevas sonoridades, combinando patrones pop con los cuales no había trabajado nunca, así como el uso de sintetizadores atmosféricos para crear texturas musicales.

Volver a casa para recuperar una forma de trabajar

El retorno a su pueblo natal, Miravet, también le ha permitido contar con el apoyo emocional y musical de compañeros de profesión, como Marc Sendra, Julio Pérez, Gerard Masip o Albert Greenlight. "Llegaba al local de ensayo en Ginestà, les enseñaba un tema y lo escuchaban. A partir de aquí, tocaban y se expresaban, de manera que muchos de los arreglos son más suyos que míos," ha aseverado.

A partir de la grabación de estos ensayos, Vinaixa montaba los temas desde casa, donde le sumaba texturas que han acabado convirtiéndose en una docena de canciones, once de las cuales son en catalán. Como es habitual en su trayectoria, una de ellas está escrita en inglés, en un ejercicio que huye "del esnobismo" y que juega con la sonoridad del idioma.

Aunque 'Les mil cares de la nit' ya ha salido en el mercado tanto en formato físico como digital, habrá que esperar hasta principios del próximo año para ver en Vinaixa encima de un escenario. Concretamente, estará el 2 de febrero en la sala Luz de Gas de Barcelona, donde como en anteriores ocasiones, hará la presentación del trabajo. La actuación se enmarca en el festival Barnasants, en un espacio íntimo con un aforo máximo de un millar de personas. De momento, está a punto de cerrar dos fechas más en las Terres de l'Ebre y abre contratación para ampliar las citas de la gira.